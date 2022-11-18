20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2022 Dünya Kupası'na hazırlıklar, futbolla sınırlı kalmadı. Dünyanın en çok et tüketen ülkeleri arasında yer alan Arjantin ile Uruguay, milli takımları için Katar'a yaklaşık birer ton et götürdü!

Uruguay'ın Ulusal Et Enstitüsü, Uruguay Futbol Federasyonu ile iş birliğine giderken Uruguay Federasyon Başkanı Ignacio Alonso "Ülkemiz adına büyük bir fedakarlık yaptık çünkü Uruguay eti, dünyanın en iyi eti" ifadelerini kullandı.

Arjantin de Uruguay gibi 900 kilo et götürürken Lionel Scaloni de "En sevdiğim yemek asado. Bu bizim kültürümüzün parçası" açıklamasında bulundu.

Arjantin ve Uruguay'ın dışında Brezilya kafilesi de ülkesinden 30 kilo kahve taşıdı.