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Haberler Dünya Kupası 2022 Uruguay-Güney Kore maçında Muslera kaleyi eski Sivassporlu Rochet'ye kaptırdı!

Muslera kaleyi eski Sivassporlu Rochet'ye kaptırdı!

2022 Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay, Güney Kore ile karşılaşırken, Fernando Muslera büyük bir sürpriz yaşadı. Uruguay'ın tecrübeli file bekçisi, kaleyi eski Sivassporlu Sergio Rochet'ye kaptırdı.

Giriş: 24.11.2022 - 16:44 | Güncelleme: ABONE OL
Uruguay-Güney Kore maçında Muslera kaleyi eski Sivassporlu Rochet'ye kaptırdı!

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda, Uruguay ile Güney Kore H Grubu'nda kozlarını paylaşırken, maç öncesi Uruguay 11'inde büyük bir sürpriz yaşandı.

Uruguay Teknik Direktörü Diego Alonso, yıllardır Uruguay kalesini koruyan Fernando Muslera'nın yerine Güney Kore karşısında eski Sivassporlu Sergio Rochet'ye şans verdi.

20 YIL SONRA BİR İLK

2006 yılından bu yana Dünya kupalarında kalesini kimseye kaptırmayan 36 yaşındaki Muslera, yıllar sonra bir ilki yaşadı.

Öte yandan Haziran 2002'den bu yana ilk kez Fernando Muslera dışında bir kaleci Uruguay Milli Takımı'nın Dünya Kupası maçına ilk 11'de başladı.

ROCHET 2 SEZON SİVASSPOR'DA OYNADI

Muslera'dan kaleyi devralan Sergio Rochet, daha önce 2017 ile 2019 yılları arasında 2 sezon Sivasspor forması giydi. Kırmızı-beyazlılar ile 15 maça çıkan 29 yaşındaki file bekçisi daha sonra ülkesinin Nacional takımına transfer oldu.

TORREIRA VE GOMEZ DE YEDEK

Bu arada Uruguay'da Galatasaraylı Lucas Torreira ile Trabzonsporlu Maxi Gomez de maça yedek kulübesinde başladı.

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