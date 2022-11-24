2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya geliyor. Gruptaki diğer maçta ise Portekiz ile Gana puan mücadelesine çıkacak.
URUGUAY - GÜNEY KORE
SAAT: 16.00
HAKEM: Clement Turpin
STAT: Education City Stadı
YAYIN: TRT 1
URUGUAY: Rochet, Caceres, Godin, Gimenez, Olivera, Valverde, Vecino, Bentancur, Pellistri, Nunez, Suarez
GÜNEY KORE: Seung-Gyu, Moon-Hwan, Min-Jae, Young-Gwon, Jin-Su, In-Beom, Woo-Young, Sang-Ho, Jae-Sung, Son, Ui-Jo
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1930 ve 1950'de düzenlenen Dünya Kupası'nı müzesine götüren Uruguay ile 1986'dan bu yana futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna katılmayı başaran Güney Kore, turnuvada 3. kez rakip oluyor.
Uruguay, rakibiyle 1990 İtalya'da oynadığı grup maçını 1-0, 2010 Güney Afrika'da yaptığı son 16 turu müsabakasını da 2-1 kazanmıştı.
Uruguay'ın kadrosunda Galatasaray'dan kaleci Fernando Muslera ve orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile Trabzonsporlu santrfor Maxi Gomez yer alıyor.
URUGUAY ÜÇÜNCÜ OLARAK GELDİ
Oscar Tabarez'in 2006'dan 2021'e kadar teknik direktörlüğünü yaptığı Uruguay Milli Takımı, Katar'a 47 yaşındaki çalıştırıcı Diego Alonso'nun liderliğinde gidecek.
Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Peru, Şili, Paraguay, Ekvador, Bolivya ve Venezuela ile mücadele eden Uruguay, 18 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 28 puan topladı ve grup üçüncüsü olarak 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Önceki turnuvalarda Hector Scarone, Angel Romano, Obdulio Varela, Pedro Rocha, Rodolfo Rodriguez, Hugo de Leon, Carlos Alberto Aguilera, Ruben Sosa, Enzo Francescoli, Alvaro Recoba, Diego Forlan gibi önemli isimlerin forma giydiği Uruguay'da, Real Madrid'de bu sezonki çıkışıyla dikkat çeken Federico Valverde ön planda.
Uruguay'ın forvet hattında ise deneyimli golcüler Luis Suarez ve Edinson Cavani'nin yanı sıra Liverpool'da forma giyen Darwin Nunez görev alacak.
Teknik direktör Diego Alonso'nun açıkladığı 26 kişilik kadroda, Galatasaraylı Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile Trabzonspor'dan Maxi Gomez de yer aldı.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Kupanın oynandığı ilk yıllarda dünyanın en güçlü takımları arasında yer alan Uruguay, 13 defa katıldığı organizasyonda 2 şampiyonluk (1930, 1950) yaşadı. 1970'li yıllara kadar dünyanın en iyi milli takımları arasında yer alan Uruguay, sonrasında giderek düşen bir form grafiği sergiledi.
ABD 1994 ve Fransa 1998'de düzenlenen turnuvalara katılamamasının ardından yeniden yapılanmaya giden Güney Amerika temsilcisi, uluslararası futbol arenasında adını duyurarak eski günlerine dönüş sinyali verdi.
Güney Kore ve Japonya'nın ev sahipliğini yaptığı 2002'deki turnuvada gruplara kalan Uruguay, Güney Afrika 2010'da beklenen çıkışı yaptı ve organizasyonu 4. sırada bitirdi. Brezilya 2014'te gruptan çıkamayan Uruguay, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'nda ise çeyrek finale yükseldi. Güney Amerika temsilcisi, kupayı kazanan Fransa'ya 2-0 mağlup olarak elendi.
Dünya kupasının ilk şampiyonu olan ve bu kulvarda 56 maç yapan Uruguay, bunlardan 24'ünü kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 20'sini ise kaybetti. Uruguay, Dünya Kupası tarihi boyunca 87 gol attı, kalesinde ise 74 gol gördü.
GÜNEY KORE BİLETİ TEK MAĞLUBİYETLE ALDI
Güney Kore, Ağustos 2018'de göreve getirilen Paulo Bento idaresinde, Asya elemelerine 2. turdan başladı.
Türkmenistan, Lübnan, Kuzey Kore ve Sri Lanka'nın bulunduğu H Grubu'nda yer alan Güney Kore, 7 karşılaşma sonunda 5 galibiyet alarak 17 puanla grubu lider bitirdi ve 3. tura yükseldi.
Güney Kore, 3. turda gruplarını ilk iki sırada bitiren 12 takımın, altışarlı iki grupta mücadele ettiği 3. turda, A Grubu'nda İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Suriye ve Lübnan ile yarıştı. 10 maçtan 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılan Güney Kore, 23 puan toplayarak grubunu 2'nci tamamladı ve Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Daha önceki turnuvalarda Cha Bum-kun, Hong Myung-bo, Park Ji-sung'un yer aldığı Güney Kore'nin kadrosunda, Kim Min-jae, Lee Jae-sung, Hwang Hee-chan, Hwang In-beom, Jeong Woo-yeong ve Lee Kang-in gibi Avrupa liglerinde top koşturan isimler yer alıyor.
Teknik direktör Paulo Bento, Tottenham'da forma giyen ve bu ay başında göz çukuru kırığı nedeniyle ameliyat edilen 30 yaşındaki Heung-min Son'u da kadroya dahil etti.
Bento'nun savunmada en güvendiği isimlerin başında ise geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Kim Min-jae geliyor.
KUPA GEÇMİŞİ
Güney Kore Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 10 kez katıldı. Dünya Kupası sayfasını İsviçre 1954'te açan Güney Kore, ilk turda elenmekten kurtulamadı. İkinci kez Dünya Kupası'na katılımak için 32 yıl beklemesi gereken Güney Kore, 1986'da Meksika'da düzenlenen kupa organizasyonu dahil yapılan 10 Dünya Kupası organizasyonuna da katılma başarısı gösterdi.
Takım, tarihinin en büyük başarısını, Japonya ile beraber ev sahipliği yaptığı 2002 Dünya Kupası'nda elde etti. Çeyrek finalde, İspanya'yı penaltı atışları sonunda 5-3 mağlup eden Güney Kore, 3'üncülük maçında Türkiye'ye yenilerek turnuvayı 4. bitirdi. Güney Kore'de teknik direktörlük görevini 2018'den bu yana Portekizli Paulo Bento yapıyor.
Dünya kupalarında 34 maç yapan Asya ülkesi, bu maçlardan 6'sını kazandı, 19'undan mağlubiyetle ayrıldı. Güney Kore, Dünya Kupası tarihi boyunca 34 gol attı, kalesinde 70 gol gördü.
MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ
- Uruguay, daha önce Güney Kore'ye rakip olduğu iki Dünya Kupası maçından da galip ayrıldı (1990'da 1-0 & 2010'da 2-1).
- Dünya Kupası'nda 14'üncü kez boy göstermeye hazırlanan ve son dört turnuvanın hiçbirini kaçırmayan Uruguay, tarihinde ikinci kez bu uzunlukta bir seri yakaladı (1962, 1966, 1970 ve 1974'ün ardından).
- Dünya Kupası'nda oynadığı son sekiz maçın altısını kazanan Uruguay (2M), 2018'de dört galibiyet aldı ve ülke tarihinin tek turnuvadaki en yüksek sayısını tekrarladı (1930 ile eşit).
- Dünya Kupaları'nda çıktığı son yedi açılış maçının sadece birini kazanabilen Uruguay (3B 3M), tek galibiyetini 2018'de Mısır'dan aldı. Güney Amerika temsilcisi, buna rağmen bu yedi turnuvanın beşinde gruptan çıkmayı başardı.
- Güney Kore, üst üste 10'uncu kez Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanırken; daha uzun bir seriye sahip sadece dört ülke bulunuyor: Brezilya (22), Almanya (18) Arjantin (13) ve İspanya (12).