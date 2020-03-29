Uruguay'da koronavirüs nedeniyle ilk can kaybı

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği, eski Savunma Bakanı Gonzalez Rissotto'nun virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Uruguay Acil Durum Sisteminin (Sinae) Twitter hesabından yapılan açıklamada, 71 yaşındaki eski bakanın Kovid-19 nedeniyle öldüğü duyuruldu.

Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou da sosyal medya hesabından Gonzalez'in ailesine baş sağlığı diledi.

Ülkede iktidardaki Ulusal Parti üyesi Gonzalez, 1993-1995 döneminde Savunma Bakanlığı görevini yürütmüş, 1996'dan 2010 yılına kadar da Uruguay Seçim Mahkemesinde üst düzey görevde bulunmuştu.

Nüfusu 3,5 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Uruguay'da Kovid-19 şu ana kadar 304 kişide görüldü.