Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerKültür-SanatMüzik

Urla'da caz ve gastronomi şöleni

İzmir-Urla'da gerçekleşecek, Urla Caz ve Gastronomi Günleri, 14 Eylül'de müzik ve lezzet tutkunlarına kapılarını açacak.

24.08.2020 - 13:53 | Güncelleme: ABONE OL
Urla Caz ve Gastronomi Günleri

Geçen sene ilki düzenlenen etkinliğe, bu sene Urla'nın gastronomik zenginlikleri de ekleniyor. Bir hafta sürecek olan "Urla Caz ve Gastronomi Günleri" ünlü şef ve araştırmacıların ilham veren hikayeleri, sohbet ve tadım etkinlikleri, gastronomi ve caz üzerine yapılacak workshop ve atölyeler ile unutulmaz bir deneyim fırsatı sunuyor.

Urla Caz ve Gastronomi günleri kapsamında yapılacak konserlerde ise Kenan Doğulu, Fatih Erkoç, Bülent Ortaçgil, Jehan Barbur, İlhan Erşahin, Elif Çağlar, Aylin Aslım gibi birbirinden değerli sanatçılar sahne alacak.

Kenan Doğulu
Kenan Doğulu

Konser etkinlikleri; müthiş doğası ve manzarasıyla Sultanlar Vadisinde, geniş bir alanda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek. Ayrıca etkinlik kapsamında gelirinin tamamının “Koruncuk Vakfı"na bağışlanacağı iyilik masası yemeği de düzenlenecek.

İŞTE O KONSERLER

18 Eylül Cuma

Fatih Erkoç Jazz Project

Bülent Ortaçgil

Jehan Barbur

İlhan Erşahin
İlhan Erşahin

19 Eylül Cumartesi

İlhan Erşahin's İstanbul Sessions

Elif Çağlar

Aylin Aslim “Mavi oda şarkıları"

Bilal Karaman Manouche a la turca

Erdem Özkan ft. Doruk Çebi

Alp Erd&ouml;nmez
Alp Erdönmez

20 Eylül Pazar

Kenan Doğulu “İhtimaller"

MadenÖktemErsonmez

Ozan Musluoğlu 35

Cansu Nihal Akarsu ft.İmer Demirer

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Pandemi sürecini hatırlattı, bunu önerdi!
Pandemi sürecini hatırlattı, bunu önerdi!
'Bana bakmak zorundasın' dedi ve dehşet saçtı
'Bana bakmak zorundasın' dedi ve dehşet saçtı
Anahtarlık gibi göründüğüne aldanmayın!
Anahtarlık gibi göründüğüne aldanmayın!
Olay kahvaltı! 'Nasıl bir miden var?'
Olay kahvaltı! 'Nasıl bir miden var?'
Bozcaada Caz Festivali 'keşfe' çağırıyor
Bozcaada Caz Festivali 'keşfe' çağırıyor
Yeşille iç içe caz festivali
Yeşille iç içe caz festivali
Eylül'de İstanbul'da caz rüzgarı esecek
Eylül'de İstanbul'da caz rüzgarı esecek
Sırma'dan sürprizli EP
Sırma'dan sürprizli EP

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X