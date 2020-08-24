Urla'da caz ve gastronomi şöleni

Geçen sene ilki düzenlenen etkinliğe, bu sene Urla'nın gastronomik zenginlikleri de ekleniyor. Bir hafta sürecek olan "Urla Caz ve Gastronomi Günleri" ünlü şef ve araştırmacıların ilham veren hikayeleri, sohbet ve tadım etkinlikleri, gastronomi ve caz üzerine yapılacak workshop ve atölyeler ile unutulmaz bir deneyim fırsatı sunuyor.

Urla Caz ve Gastronomi günleri kapsamında yapılacak konserlerde ise Kenan Doğulu, Fatih Erkoç, Bülent Ortaçgil, Jehan Barbur, İlhan Erşahin, Elif Çağlar, Aylin Aslım gibi birbirinden değerli sanatçılar sahne alacak.

Kenan Doğulu

Konser etkinlikleri; müthiş doğası ve manzarasıyla Sultanlar Vadisinde, geniş bir alanda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek. Ayrıca etkinlik kapsamında gelirinin tamamının “Koruncuk Vakfı"na bağışlanacağı iyilik masası yemeği de düzenlenecek.

İŞTE O KONSERLER

18 Eylül Cuma

Fatih Erkoç Jazz Project

Bülent Ortaçgil

Jehan Barbur

İlhan Erşahin

19 Eylül Cumartesi

İlhan Erşahin's İstanbul Sessions

Elif Çağlar

Aylin Aslim “Mavi oda şarkıları"

Bilal Karaman Manouche a la turca

Erdem Özkan ft. Doruk Çebi

Alp Erdönmez

20 Eylül Pazar

Kenan Doğulu “İhtimaller"

MadenÖktemErsonmez

Ozan Musluoğlu 35

Cansu Nihal Akarsu ft.İmer Demirer