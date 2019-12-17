Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, dün gece yarısı tutuklandığı haberiyle gündeme geldi. AA'nın haberine göre, bir dönem FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen Oğuz, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurmakla suçlandı. Şüpheli Oğuz, sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza mahkemesinde tutuklandı.

İBRAHİM BURAK OĞUZ KİMDİR?

Burak Oğuz, 1972 yılında doğdu. İlköğrenimini, Urla İskele İlkokulu'nda, ortaöğrenimini de Urla Lisesi'nde başarıyla tamamladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Maliye Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Maliye Ana Bilim Dalı'nda, “Serbest Bölgelerin Mali Yapısı” üzerine uzmanlık tezini yazarak Yüksek Lisans derecesi aldı. Halen doktora çalışmasını tez aşamasında sürdürüyor.

İş hayatına, ağırlıklı olarak uluslararası sermayeli şirketlerin vergi, muhasebe ve finans bölümlerinde çalışarak başlayan Burak Oğuz, 2003 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını aldı.

Kendi şirketinde çalışma hayatına devam eden Burak Oğuz aynı zamanda Kamu Gözetimi Kurumu’ndan Bağımsız Denetçi unvanına sahip.

İyi derecede İngilizce bilen Burak Oğuz evli ve iki çocuk babasıdır.