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        Haberler Gündem Urfa’dan Denizli’ye gelen işçileri taşıyan servis şarampole devrildi

        Urfa’dan Denizli’ye gelen işçileri taşıyan servis şarampole devrildi

        Denizli'de şarampole devrilen otobüs kazasının detayları ortaya çıktı. Devrilen serviste Urfa'dan ekmek parası için gelen işçilerin serinlemek için mesire alanına gittikleri öğrenildi

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 18:58
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        İşçileri taşıyan otobüs kaza yaptı
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        Denizli’nin Çal ilçesinde A.M. idaresindeki 63 AFU 453 plakalı işçileri taşıyan servis henüz bilinmeyen bir sebepten kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve çevre ilçelerden de çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1’i yaşı küçük çocuk olmak üzere 15 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza sonrasında gün yüzüne çıkan bilgiler doğrultusunda, kazada yaralanan yolcuların Şanlıurfa’dan ekmek parası için gelen işçilerin olduğu, serinlemek için Hançalar Mesire Alanına gittikleri ve Kıralan’a doğru döndükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

        #Denizli
        #Çal
        #haberler
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