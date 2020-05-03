"Urfa'nın ceylanları" dağlarda daha çok gezecek

Şanlıurfa'da türkülere konu olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan "gazella subgutturosa" türü ceylanlar, Güneydoğu'nun diğer illerinde de popülasyon oluşturmak amacıyla doğaya bırakılacak.
Ceylanların Türkiye'de en çok bulunduğu kentlerin başında Şanlıurfa geliyor.
Geçmişte sürüler halinde yaşadığı belirtilen ve bundan dolayı türkülere de konu olan ceylanlar, sayılarının azalması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma altında tutuluyor.
Bölgedeki "gazella subgutturosa" türü ceylanları korumak ve sayısını artırmak amacıyla 2005 yılında kurulan 75'inci Yıl Ceylan Üretim İstasyonunda dünyaya gelen yavrular, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na bırakılıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Şanlıurfa dağlarındaki ceylan popülasyonu istenilen seviyeye ulaştı.
- "Bu yıl ceylanları Şırnak ve Mardin'e göndermeyi planlıyoruz"
Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ceylanların daha geniş alanlara yayılmasını istediklerini söyledi.
Geçmiş yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin hemen her tarafında ceylanların görüldüğünü anlatan Erdoğan, "Biz burada yetiştirdiğimiz ceylanları her yıl götürüp farklı yerlerde doğaya salarak önceden olduğu gibi Güneydoğu Anadolu Bölgemizin hemen hemen her tarafında ceylanları görülebilir hale getirebilmek için çaba sarf ediyoruz." dedi.
Erdoğan, bu yıl geliştirme sahasındaki ceylanlardan yaklaşık 70 yavru almayı beklediklerini ifade ederek, yavruların bir süre annelerinin yanında kalacağını belirtti.
Yavruların annelerine olan biyolojik bağımlılıklarından kurtulduktan sonra farklı illerde doğaya bırakılacağını kaydeden Erdoğan, "Şanlıurfa'da projemiz başarıya ulaştı. Bu sayede ceylan sayısı arttı. Bunda köylülerin de katkısı çok. Bu yıl ceylanları Şırnak ve Mardin'e göndermeyi planlıyoruz. O bölgede habitatı uygun olan yerlere buradan nakil yaparak orada da ceylanları yaymaya çalışacağız." diye konuştu.
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