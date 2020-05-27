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Koronavirüs ile mücadele kapsamında entübasyon ve biyolojik numune alma kabini üretimi için iş birliği yapan Anadolu Isuzu, Garenta, KIA ve KNS Otomotiv, sağlık personelini salgından korumak amacıyla başlatılan proje kapsamında üretilen entübasyon ve biyolojik numune alma kabinlerini 19 ildeki hastane ve il sağlık müdürlüklerine teslim ettiklerini duyurdu.

COVID-19 virüs testleri sırasında sağlık personelini ve hastane ortamını maksimum seviyede korumak için üretilen entübasyon kabininin, sağlık çalışanlarını hastalar operasyon yatağındayken gerçekleştirilen entübasyon operasyonu sırasında aerosollerden koruduğu belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre her kullanımdan sonra kabininin içi bir sonraki hastaya virüsün bulaşmasına izin vermeyecek şekilde dezenfekte edilirken, biyolojik örnek alma kabininin ise, hastalardan numune alırken sağlık çalışanlarının korunması amacıyla kullanıldığı kaydedildi.

Kabinin, içinde bulunan ultraviyole ışık sistemi sayesinde her kullanımın ardından temizlenerek bir sonraki hastanın kullanımına hazırlandığı bildirildi.

Anadolu Isuzu, KIA ve Garenta'nın tüm markalarıyla desteklediği proje kapsamında üretilen kabinlerin, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, Sivas, Denizli, Zonguldak, Afyon, Yalova, Bolu, Ankara,Çanakkale, Bayburt, Samsun, Isparta, Mersin ve Ordu illerindeki sağlık çalışanlarının hizmetine sunulduğu açıklandı.

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