Ürettiği doğal kremle "yaralara merhem" olmak istiyor

AA

Prof. Dr. Duran, insan vücudundaki her türlü yaranın iyileşmesini hızlandırmak amacıyla yaklaşık 2 yıl süren çalışma yaptı.

Çalışması sonucunda, bir bakteri enziminden yara iyileşmesini tetikleyen yeni etkili maddeyi bulan Duran, bu sayede hem ilaç dirençli bakterilere karşı tedavi etkinliği yüksek hem de yarada iyileşme hızını artıran krem üretti.

Elde ettiği sonuçlarla önce laboratuvar çalışmaları gerçekleştiren Duran, ardından hayvanlar üzerinde yaptığı deneylerde de başarılı sonuçlar aldı.

Nizami Duran, kremi ad ve soyadının baş harfleri "ND" şeklinde isimlendirdi.

- "Yatak yaralarının tedavisinde bir umut olabilmeyi hedefledik"

Prof. Dr. Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaraların tıbbi anlamda "temiz" ve "kirli" olmak üzere üzere ikiye ayrıldığını söyledi.

Her iki tür için de yara iyileşmesini hızlandırabilen bir çalışma yaptığını anlatan Duran, şöyle konuştu:

"Temiz yaralar dediğimiz, deri bütünlüğü bozulmuş alanlar ama bir bakteri ya da mikrop bulaşı olmayan yaralardır. Bu yaralarda iyileşme tamamen cildin ya da hücrelerin bölünmesiyle alakalıdır fakat kirli yara söz konusu olduğunda olay daha da dramatikleşmektedir. Kirli yaralarda ise bir ya da birden fazla mikroorganizma bulaşı söz konusu olup bu yaralarda öncelikle mikroorganizmaları yok etmelisiniz. Burada hem bir enfeksiyon söz konusu hem de açılan bölgenin kapanmasını, yani doku tamirini gerçekleştirmelisiniz. Biz bu çalışmamızda özellikle uzun sürede iyileşemeyen yaraların ve uzun süreli yatağa bağlı yaşamak zorunda olan yatalak hastalarda, yatak yaralarının tedavisinde bir umut olabilmeyi hedefledik. Amacım şuydu, hem mikroorganizmayı yok edelim hem de yara iyileşmesini hızlandıralım."

- "İyileşme hızı ortalama 4,5 kata kadar arttı"

Kremin, yara iyileştirme hızıyla ilgili bilgi veren Duran, şunları kaydetti:

"Tedavi grubundaki üreme faktörlerinin kontrol grubuna karşı, bizim uyguladığımız tedavi grubundan alınan örneklerde iyileştirme hızının 2,2 ila 4,5 kat daha yüksek olduğunu gördük. Yani yara iyileşmesi bu kadar hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Aynı zamanda tedavi uyguladığımız gruptan alınan yara örneklerinde de mikroorganizmaların üremediğini, yani mikropları öldürdüğünü, cildi hızla iyileştirdiğini gördük. Tıpkı bilim kurgu filmlerindeki gibi hızla iyileşen yaralar, öyle düşünün. Bizim hedefimiz buydu ve inanılmaz büyük farklar elde ettik."

Duran, ürünün patent hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek "Bu krem yaşamın her alanında kullanılabilecek. Savaş yaralanmalarından tutun, basit ev kazalarına, çocuğunuz düştü ve vücudunda sıyrıklar oluştu, onun gibi her alanda rahatça kullanabileceğiniz tamamen natürel biyolojik bir ürün." ifadelerini kullandı.