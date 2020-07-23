Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında üreticilere, 21 ilde yüzde 75 hibe desteğiyle toplam 6 bin 100 ton buğday, arpa, mercimek, kuru fasulye, mısır, ayçiçeği, çeltik tohumu dağıttı.
Bakanlık, salgın nedeniyle yaz dönemi ekilişlerinde kesinti olmaması ve tüm işlenebilir arazilerde ekimlerin yapılabilmesi amacıyla Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 21 ilde Yazlık Ekiliş Programı başlatmıştı.
Programla öncelikli olarak Türkiye için stratejik öneme sahip ve arz açığı olan ürünlerde rekolte artışı sağlanabilmesi, aynı zamanda üreticilerin bu dönemde arazilerinde üretime yönlendirilmesi amaçlandı.
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, program çerçevesinde 350 bin dekar alandaki topraklar tohumla buluştu.
Kısıtlı zaman içinde 21 ilde üreticilere toplam 6 bin 100 ton buğday, arpa, mercimek, kuru fasulye, mısır, ayçiçeği, çeltik tohumları yüzde 75 hibeyle dağıtıldı.
Üreticiden yoğun ilgi gören Yazlık Ekiliş Programı'nın, ülke genelinde uygulanması için çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca, 81 ilde sertifikalı tohum destekleri de devam ediyor.
"HİBE DESTEĞİ ÇİFTÇİMİZİ ÜRETİME TEŞVİK ETTİ"
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, AA muhabirine, tarımsal desteklerin üretimin devamlılığı için çok önemli olduğunu söyledi.
Akcan, "Tohum için verilen yüzde 75 hibe desteği özellikle bu dönemde üretimin artmasına katkı sağladı. Hibe desteği çiftçimizin tarlaya gidip üretim yapmasını teşvik etti." dedi.
Desteklerin üreticilerin girdi maliyetlerini aşağı çektiğini belirten Akcan, şunları kaydetti:
"Söz konusu yüzde 75 hibe desteği sadece tohumda değil, diğer girdilerde de verilmeli. Desteklerin üreticiye çok faydası olacaktır. Salgın sürecinde verilen desteklerle birlikte yerli tohum kullanım oranı da arttı. Çiftçilerimiz bu sayede yerli tohumların en az ithal tohumlar kadar verimli olduğunu daha iyi anladı."
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