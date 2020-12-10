Hava sıcaklıklarının düşmesi ile araçlarını değişen kış şartlarına uygun hale getirmek isteyen sürücüler servislerin yolunu tuttu. Her kış olduğu gibi bu yıl da birçok sürücü lastik bayilerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yaşanan yoğunlukta, ticari araçlar için ay başında başlayan ve Mart sonuna kadar devam edecek kış lastiği zorunluluğunun da etkisi bulunuyor.

Her kış binlerce sürücü tarafından tercih edilen bu lastikler, özellikle sıcaklıklarının 7 derecenin altına indiği durumlarda yaz lastiklerine kıyasla yola daha iyi tutunma sağlamaları ve fren mesafesini de kısaltmaları ile önem kazanıyor.

Avrupa Lastik ve Kauçuk Üreticileri Derneği (ETRMA) verilerine göre, 90 kilometre hızla giderken kış lastiğinin fren mesafesi yaz lastiğine göre soğuk yol yüzeyinde yüzde 10 daha kısa (1 binek araç boyu),50 kilometre hızla seyrederken ise yüzde 18 daha kısa (2 binek araç boyu) olarak açıklanıyor.

Trafik güvenliği için kritik öneme sahip kış lastiği konusunda, üreticiler de çeşitli uyarılarda bulunuyor.

'KAR YAĞIŞI İLE ÖZDEŞLEŞTİRMEYİN'

Kış lastiklerini değişken hava ve yol koşullarına göre ürettiklerini belirten Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, "Araçlarımız sadece 4 avuç içi kadar alandan yere tutunuyor ve kış koşullarında lastiklerin yere tutuş, ıslak zeminde sürüş emniyeti, çekiş gücü, kısa fren mesafesi gibi özellikleri can güvenliğiyle ilgili konulara doğrudan etki ediyor. Halen, bir kısım araç sahipleri kış lastiğini sadece kar ile özdeşleştirip, kar yağdığında araçlarını kullanmayacaklarını planlayıp, bu yüzden kış lastiğine ihtiyaçları olmadığına inanıyor. Oysa ki kış aylarında çok değişken hava ve yol koşuluyla karşılaşıyoruz. Lastiklerin bütün bu değişken hava ve yol koşullarıyla mücadele edebilecek bir yapıda olması gerekiyor" dedi.

Evren, kış lastiğine geçiş döneminde yaz lastiklerinin ideal ömürlerini ve performanslarını korumaları için uygun koşullarda saklanmasının da önemine işaret etti.

'7 DERECEDEN SOĞUK HAVALARDA KULLANIN'

Goodyear Tüketici Lastikleri İş Birimi Direktörü Ertan San da, kış lastiklerinin teknolojileri ile yaz lastiklerinden ayrıştığını belirtti.

San, "Kış lastiklerinde kullanılan özel kauçuk, zorlu kış koşullarında çok daha iyi yol tutuş, daha kısa fren mesafesi sunuyor. Bu da tüketiciler için çok daha güvenli sürüş performansı anlamını taşıyor Sürücülere sadece kar yağışı olduğunda değil, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü tüm bölgelerde yol güvenliği için kış lastikleri kullanılmasını önemle tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Kış lastiği seçerken ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenlere yönelik de açıklamalarda bulunan Ertan San, aynı desene sahip 4 kış lastiği kullanmanın, araç üreticisi tarafından önerilen ebatları tercih etmenin, lastik basıncını kontrol etmenin, diş derinliğine dikkat etmenin önemini vurguladı.

FREN MESAFESİNİ YÜZDE 20 KISALTIYOR

Türkiye'de lastik üreten bir diğer marka Pirelli'den de kış lastiği konusunda açıklama yapıldı.

Hava sıcaklıklarının azaldığı, yolların ıslak veya karlı ya da zeminin kuru olduğu kış ortamlarında düşük sıcaklıklar için özel olarak tasarlanan kış lastiklerinin yaz lastiklerine kıyasla daha fazla güvenlik sağladığının vurgulandığı açıklamada, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü durumlarda kış lastiklerinin fren mesafesini yaz lastiklerine kıyasla ıslak zeminlerde yüzde 10, karda ise yüzde 20 oranında azalttığı bilgisi paylaşıldı.