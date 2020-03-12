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Çin'de ortaya çıkıp 117 ülkeye yayılan ve bu süreçte binlerce ölüme yol açan koronavirüs, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye’de de tespit edildi.

Virüse karşı alınacak kamusal önlemler bir yana, korunmak için kişisel önlemler almak da gerekli. Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) bu önlemlerden birinin de ambalajlı gıda tüketmek olduğunu söylüyor.

SETBİR’den yapılan açıklamada, "Koronavirüsten korunmak için ambalajlı gıda tüketmeye dikkat edilmeli. Hem Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) hem de Alman Federal Risk Değerlendirme Kurumu (BfR),koronavirüs ile gıda tüketimi arasında doğrudan bir ilişki bulunmadığını belirtiyor. Ne var ki açıkta ve ambalajsız gıda satan kişilerin koronavirüs taşıması durumunda, onların öksürüğü ve hapşırığı ile virüsün gıdaya da bulaşması ve bu gıdanın tüketimine bağlı olarak diğer insanlara geçmesi mümkün" ifadesi yer aldı.

Genel gıda hijyen kurallarına uygun olarak üretilen ve yeterince pişirilen gıdaların koronavirüs riski içermediğinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından da bildirildiği şeklinde hatırlatmanı yapıldığı açıklamada, "Dolayısıyla, kayıtlı gıda üreticileri tarafından üretilen ambalajlı gıdaları tüketmek, virüse karşı alınacak ciddi önlemlerden bir başkası. Tüketicilerimize tavsiyemiz, açıkta satılan ambalajsız gıdalardan uzak durmaları, hijyenik koşullarda üretilmiş ambalajlı gıdaları tüketmeleri" denildi.