Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, Et ve Süt Kurumunun (ESK) büyükbaş karkas et alım fiyatlarında kilogram başına 2 liralık artışa gittiğini belirterek, "Besiciden alınan etin fiyatının artırılması üreticilerimizi sevindirdi." dedi.
Tunç, AA muhabirine, besiciden et alım fiyatlarının artırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ESK'nin büyükbaş karkas et alım fiyatlarında kilogram başına 2 liralık artışa gittiğini anımsatan Tunç, bu çerçevede fiyatların ithal hayvanda 31 liradan 33 liraya, yerli hayvanda 32 liradan 34 liraya çıkarıldığını bildirdi.
Tunç, büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin girdi maliyetlerinin yükseldiğine işaret ederek şöyle konuştu:
"Kırmızı et üreticilerimiz uzun zamandır et alım fiyatlarında düzenleme bekliyordu. Besiciden alınan etin fiyatının artırılması üreticilerimizi sevindirdi. Fiyatların yükselmesiyle kırmızı et üreticilerimiz artan maliyetler karşısında bir nebze de olsa rahatlayacaktır."
Kurumun fiyat açıklamakla kalmayıp kesim yapmasını da istediklerini vurgulayan Tunç, "Malını satmak isteyen yetiştiricilerin mallarının kesilmesini istiyoruz. Üreticilerimizin beklentisi bu. Çünkü ödemesi olanlar, ihtiyacı bulunanlar var." ifadelerini kullandı.
Tunç, Kurban Bayramı'ndan sonra yetiştiricilerin ellerinde kesimlik hayvan konusunda bir sıkışma olduğuna dikkati çekerek, fiyatlarda yapılan düzenlemenin ardından üreticinin elinde kalan malı eriteceğini ve piyasanın normale döneceğini dile getirdi.
"Markette et fiyatları yükseltilmemeli"
Söz konusu fiyat artışının market ve lokanta gibi işletmelerde et fiyatına etki etmemesi gerektiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:
"Et fiyatları yaklaşık yüzde 20 aşağı düştüğünde market fiyatlarında düşüş olmadı. ESK'nin uyguladığı bu artıştan dolayı marketlerin fiyatlarında değişiklik yapmamaları gerekiyor. Market, lokanta ve restoranların fiyat artırmasına gerek yok. Alım fiyatındaki artışı bahane edip fiyatları yükseltmesinler. Vatandaşlar et tüketirse piyasa canlanır. Bu yüzden de marketlerin bu noktada biraz daha anlayışlı olması lazım."
Tunç, yapılan düzenlemeden dolayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sektör adına teşekkür etti.
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