Tarım ve Orman Bakanlığının Ocak-Nisan 2021 için geçerli, litresi 2,80 lira olan çiğ süt tavsiye fiyatına litre başına 30 kuruş destek vermesi üreticileri sevindirdi.
Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı, büyükbaş hayvan varlığıyla dikkati çeken Erzurum, ülke süt üretiminde ilk sıralarda yer alıyor.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Valiliğin eş finansman desteği, Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Ticaret Borsası ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün katılımıyla hayata geçirilen "Erzurum İl Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi" ile kentte üretilen tonlarca sütün üreticinin elinde kalmayacak şekilde pazarlanması sağlanıyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, Ocak-Nisan 2021 için geçerli, litresi 2,80 lira olan çiğ süt tavsiye fiyatına bakanlıkça litre başına 30 kuruş destek verileceğini açıklaması, süt üretimine önemli katkı sağlayan Erzurum'da üreticileri mutlu etti.
- "Üreticimizin desteklenmesi adına iyi bir fiyat"
Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, desteğin özelikle kırsal alanda süt üretimi yapanlara avantaj sağlayacağını söyledi.
Süt birim fiyatının 2,80 kuruş olarak belirlenmesinin salgın döneminde üreticinin yüzünü bir nebze de olsa güldüreceğini ifade eden Oral, "Üreticimizin desteklenmesi adına iyi bir fiyat. Girdi fiyatlarını göz önüne alırsak üreticiye ciddi manada bir destek olmuş olacak. İçinde bulunduğumuz pandemi, üretimin ne kadar önemli olduğunu gösterdi." diye konuştu.
Oral, desteklerin artırılması halinde üretimin de artacağını dile getirdi.
Ekonominin üretimle daha iyi bir noktaya ulaşacağını vurgulayan Oral, şunları kaydetti:
"Bu tür destekler üreticinin daha çok üretmesi için destektir. Artırılarak devam etmesini istiyoruz. Erzurum özelinde dönemsel olarak yani mevsimsel ve doğum dönemlerinde süt verimliliği düşüyor. Bugün açıklanan Türkiye genelinde iyi bir fiyat ama Doğu Anadolu için süt verimliliği kış aylarında düşüyor. Örneğin bir süt üreticisinin 80 litre ürettiği süt, bu aylarda 20 litreye kadar düşüyor. Hem doğumdan hem de beslenmeden kaynaklı. Bunun için bölgemize pozitif ayrımcılık bekliyoruz."
Oral, kentte yürütülen Erzurum İl Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi'nin de daha iyi bir konuma geleceğini ifade etti.
- "Üreticilerin yanında olunması bizim için yeterli"
Süt üreticisi Nihat Değirmenci de 30 kuruluşluk desteğin küçük üreticilere büyük avantajlar sağlayacağını söyledi.
Çiğ süte verilen desteğin, ilaç veya diğer giderlerde kendilerine yardımcı olacağını belirten Değirmenci, "Hayvanların ilaç masraflarında bizlere yardımcı olabilir, suni tohumlamada destek olacak. Üreticilerin yanında olunması bizim için yeterli. En azından ilaç masrafından kurtuluruz, buzağı ishallerinde ilaç alabiliriz." diye konuştu.
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