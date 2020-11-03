Tarım ve Orman Bakanlığınca tescilli yerli "mor patates" tohumunun ekildiği Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hasattan yüksek verim elde edildi.
Türkiye’de son yıllarda yaygınlaştırılmaya çalışılan ve Alamescit köyünde deneme ekimi yapılan "mor majeste" olarak da bilinen patatesin hasadı yapıldı.
Diğer patateslere oranla boyutu küçük, verimi ise yüksek olan mor patatesin, karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir barındırmasının yanında hücreleri koruyarak vücudu iyileştirmeye yardımcı olduğu biliniyor.
İlçedeki üretici firma yetkilisi Ahmet Binbir, AA muhabirine, kentte üreticilerin maliyetlerini düşürmek için yerli tohumlarla deneme amaçlı ekim yaptıklarını söyledi.
Patates üreticilerin yerli patates tohumlarına ilgili gösterdiğini dile getiren Binbir, şöyle konuştu:
"Bu yerli tohumların ülke genelinde yayılması için uğraş veriyoruz. Şu an için en öncelikli hedefimiz maliyetleri düşürmek. Bunu da yerli tohumla aşabileceğimizi görüyoruz. Şu an Avrupa'dan getirilen tohumların maliyetleri yüzde 80 oranında, çok yüksek. Bu yüzden çiftçinin üretimde yaptığı maliyetler çok fazla. Bu maliyetleri düşürmek adına ve dışarıya döviz gitmemesi adına burada çok güzel işler yaptık. Çiftçilerden de inanılmaz bir talep var. İnşallah önümüzdeki sezon bu talepleri de karşılayacağız."
- "Arazimizde yüksek verim elde edildi"
Binbir, ilçede ekimini ilk kez yaptıkları mor patatesin sağlık alanında aranılan bir patates cinsi olduğunu anlattı.
Mor patatesin restoran ve otellerden büyük talep gördüğüne değinen Binbir, "Çalışmalarımıza yeni başladık. Hasattan güzel sonuçlar aldık. Siparişleri yetiştirmekte biraz güçlük çekiyoruz. Patateslerin boyutları diğerlerine göre küçük. Arazimizde yüksek verim elde edildi. Özellikle de pazarı çok iyi. Bu üretimi biraz daha artırmayı ve daha çok ekim yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.
Mor patatesin bu yıl Afyonkarahisar dışında Konya, Sivas ve Aksaray gibi yerlerde uygulamasının yapıldığını aktaran Binbir, şunları kaydetti:
"Gelecek yıl ekim alanlarında görmek mümkün, kanser hücrelerini öldürdüğü ve bağışıklık sistemini geliştirdiğini biliyoruz. Hasat şekli de aynı, diğer patatesler gibi aynı üretim ve aynı hasat. 110 günde yetişiyor. Yani biraz geç oluyor. Tarlamızda birçok yerli tohumun denemesini yaptık ve güzel sonuçlar aldık. Bazı ürünlerimiz de tonaj olarak Avrupa’dan gelen patates tohumlarından daha fazla verim verdi. 'Yediveren, Bahar, Kutup' gibi yerli çeşitlerin de dekarda 6 tonu geçtiğini görüyoruz. Maliyeti çıkarmak adına, tohum maliyetlerini azaltmak adına çiftçi için müthiş bir şey."
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