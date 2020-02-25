25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ürdünlü yazar Türkiye'yi hedef alan Suudlu alime Kaşıkçı'nın cesedini sordu
Ürdünlü yazar İhsan el-Fakih, Suudi Arabistan'daki alimlerden Aid Karni'nin Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan son açıklamalarına tepki göstererek, bunların yerine Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu ortaya çıkarması gerektiğini belirtti.
İhsan el-Fakih, Londra merkezli El-Kuds el-Arabi gazetesine yazdığı "Gazeteci Kaşıkçı'nın cesedi nerede?" başlıklı makalede Karni'nin Erdoğan'a ilişkin suçlamaları gündeme getirmesini eleştirdi.
Fakih, "Ümmetin akil insanları Erdoğan'ı kendi vatanını korumaya çalışan ve ülkesinin konumu nedeniyle bölgesel ve uluslararası konularda tasarrufta bulunan samimi bir başkan olarak görüyor." ifadelerini kullandı.
Karni'yi "yöneticilerinin taleplerini halka nakleden bir borazan" olarak niteleyen Fakih, "İdarecilerinizi İslam ümmetinin lideri ve İslam öğretilerinin uygulayıcısı olarak nitelendirdiniz. Size öncelikle soruyorum, Kaşıkçı'nın cesedi nerede?" ifadelerine yer verdi.
- "Evi camdan olan başkasının evine taş atmasın"
Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan yönetiminin sergilediği tutumu eleştiren Ürdünlü yazar, şunları kaydetti:
"Gerçek iki yüzlüler, bir gazeteciyi öldürmeleri için başka ülkedeki konsolosluğa tim gönderip sonra da Kaşıkçı'nın konsolosluğu terk ettiği yalanını ortaya atanlardır."
Defalarca "Kaşıkçı'nın cesedi nerede Karni?" sorusunu yönelten Fakih, Suudlu alimin Türkiye ile ilgili suçlamalarının doğru olmadığını vurgulayarak, "Evi camdan olan, başkasının evine taş atmasın." ifadesini kullandı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın baskısı altındaki alimlerden Aid el-Karni, geçen günlerde Riyad yönetimi ile İsrail arasında giderek daha da gün yüzüne çıkan ilişkileri örtbas etmek için Türkiye'yi hedef alan bir video yayımlamıştı.
Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürüldüğü dönemden bu yana ülkesinin Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu aleyhinde yürüttüğü kampanyalara katılan Karni, Erdoğan'ın, işgal altındaki Filistin'i ziyaret ettiğine ve İsrailli yetkililerle görüştüğüne dair görüntüler paylaşmıştı.
Karni, eskiden Erdoğan'ı övdüğünü, ancak şimdi bundan pişmanlık duyduğunu ileri sürmüştü.
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