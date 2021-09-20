Ürdünlü bir kişiyi kaçırıp ailesinden fidye istediği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ürdün uyruklu Mohamed Yousef Suleiman Awad'ın 22 Temmuz'da polise başvurarak iki kişi tarafından 15 gün boyunca alıkonulduğunu ve işkenceye maruz bırakıldığını bildirmesi üzerine konuyla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, Fas uyruklu Odeh İbrahim Salem A. ile İlass E.'yi gözaltına aldı.

Awad'ı 30 Haziran'da kaçırarak işkence ettikleri ve işkence sırasında çektikleri görüntüleri ailesine göndererek fidye isteyen şüphelilerin, rehin aldıkları Awad'ı, ailesinin gönderdiği parayı bir uluslararası para transfer şirketinin şubesinden çektikten sonra serbest bıraktıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.