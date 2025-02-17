Ürdün: Zorla göçe kesinlikle hayır

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine kesinlikle karşı olduğunu ve bu konuda aldıkları pozisyonunun kesinlikle değişmeyeceğini belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanı’ndan yapılan açıklamaya göre Kral Abdullah, "Emekli Askerlere ve Savaşçılara Vefa Günü" münasebetiyle başkent Amman'daki Haşimi Kraliyet Divanı'nda düzenlenen programda eski askerler ile bir araya geldi.

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Emekli askerlerle bir araya geldiği oturumda konuşan Kral Abdullah, bazı çevrelerin Ürdün’ün bu konudaki kararlı duruşuna dair şüphe uyandırma girişimlerini ise kınadı.

Ürdün Kralı, ülkesinin Filistin meselesine yönelik tavrının net olduğunu belirterek şu ifadeler yer verdi:

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"25 yılın ardından neden tutumumuzu değiştirelim, 25 yıl sonra da diyorum ki; zorla göçe kesinlikle hayır, iskâna kesinlikle hayır, alternatif vatana kesinlikle hayır."

Ürdün Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin yanı sıra emekli askerlerin, ülkenin karşılaştığı tüm zorluklarla mücadelede önemli bir güç kaynağı olduğunu dile getiren Kral Abdullah, "Emekli askerler gerekirse yeniden üniforma giymeye hazırdır." dedi.

Gazze'nin yeniden inşası ve bölgesel barış

Ürdün Kralı, ülkesinin istikrarını ve güvenliğini korumanın her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayarak, Gazze’nin yeniden inşasının, Filistinlilerin zorla göç ettirilmeden gerçekleştirilmesi gerektiğininin altını çizdi. Ayrıca, Batı Şeria’daki gerilimin azaltılmasının önemine işaret eden Kral Abdullah, bölgede kalıcı barışın sağlanması için iki devletli çözümün kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Kral Abdullah pazar günü ABD Kongresi’nden bir heyetle yaptığı görüşmede de Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu yineleyerek, Gazze’de ateşkesin sürdürülebilir olması gerektiğine dikkati çekti.

Toplantıda, Kraliyet Divanı Başkanı Yusuf Hasan el-İsavi, Genel İstihbarat Dairesi Başkanı Tümgeneral Ahmed Hasani üst düzey güvenlik yetkilileri de hazır bulundu.