Ürdün'ün Ramsa şehri koronavirüsle mücadelede dini öğretilere de yer veriyor

16 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ürdün'ün kuzeyindeki Ramsa ilinde, belediyenin halkı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşısında bilinçlendirme programlarında bilimsel önlemler yanında dini öğretilere de yer veriliyor.
Ramsa Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'la mücadele kapsamında, şehrin çeşitli bölgelerine astığı uyarıcı broşürlerde hem bilimsel önlemlere hem de bu konudaki dini öğretilere dikkati çekiyor.
Örneğin, ellerini yıkayan bir çocuğun yer aldığı broşürde, "Kendini koronavirüsten koru", "Temizlik imandandır" yazıyor. Bir diğer broşürde, "Koronavirüs bizimle savaşıyor, biz de onunla abdest ve bağışlanma ile savaşıyoruz" ifadeleri yer alıyor.
Başka broşürlerde ise gerekli önlemler alındıktan sonra tedirgin olunmaması, psikolojik olarak güçlü durulması ve dua edilmesi öneriliyor.
- Halk belediyenin çalışmalarından memnun
Ramsa Belediye Başkanı Hüseyin Ebu eş-Şeyh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam dininin tüm yönleriyle temizliği desteklediğini söyledi.
Dini öğretilerin, virüslerin yayılmasını önlemeye, temiz ve sağlıklı bir çevrenin korunmasına teşvik ettiğini belirten Ebu Şeyh, "Abdest almak ve bunu gün içinde tekrarlamak, enfekte olmuş kişiden virüsün izolasyonunu sağlayan başlıca yollar arasında yer alır." dedi.
Çalışmalarının böyle bir bakış açısına dayandığını dile getiren Ebu Şeyh, halktan bu konuda aldıkları tepkilerin de çok olumlu olduğunu ifade etti.
Belediye Başkanı, son olarak sadece koronavirüs değil başka hastalıklardan da korunmak için vatandaşları; ev, iş yeri, yollar gibi tüm alanlardaki temiz ve sağlık açısından güvenilir çevreyi korumaya çağırdı.
Şehir sakinlerinden Fayiz ez-Zeabi, İslam dininin temizlik ve arınmayı teşvik ettiğini belirterek belediyeye bu yöndeki çalışmaları için teşekkürlerini iletti.
Ala Eş-Şakran da Ramsa Belediyesinin temizlik ve dini öğretilere dikkati çeken yayınlarının doğru yönde atılmış bir adım olduğunu söyledi.
- Ürdün'de koronavirüsle mücadele
Ürdün yönetimi, Kovid-19'la mücadele kapsamında eğitime ara verilmesi ve sınırların kapatılması gibi bir dizi önlem almıştı.
Bu çerçevede geniş katılımlı toplantıların, spor etkinliklerinin, hastane ve hapishane ziyaretlerinin, cami ve kiliselerdeki ibadetlerin de durdurulmasına karar verilmişti.
Ürdün Sağlık Bakanlığı, son verilere göre ülkede 10 koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurmuştu.
,Laith Al-jnaidi
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