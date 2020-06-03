Ürdün'ün önde gelen muhalif isimlerinden Abbadi tutuklandı

AA

AA muhabirine konuşan Abbadi'nin kardeşi Abdullah, Devlet Güvenlik Mahkemesinden yetkililerin kendisini telefonla arayıp abisinin tutuklandığı bilgisini verdiklerini söyledi.

Abisinin kalp, şeker ve tansiyon hastası olduğuna dikkati çeken Abdullah, tutuklanma sebebini bilmediklerini ifade etti.

Yerel basında, Abbadi'nin, yazdığı yazılar nedeniyle tutuklandığı haberleri yer aldı.

Ürdün yönetiminden konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Abbadi, daha önce de pek çok kez tutuklanmıştı.

,Laith Al-jnaidi