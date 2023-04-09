Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Ürdün ordusu, Suriye sınırında havada bir roketin patladığını bildirdi

Ürdün ordusu, ülkenin kuzeyinde Suriye sınırına bitişik bir bölgede havada bir roketin patladığını açıkladı.

Giriş: 09.04.2023 - 02:52 | Güncelleme: ABONE OL
Ürdün ordusu, Suriye sınırında havada bir roketin patladığını bildirdi
AA

İsrail ordusunun "Suriye'den Golan Tepeleri'ne 3 roket fırlatıldı. Roketlerden biri Golan Tepeleri'nin güneyindeki boş araziye düştü" açıklamasının ardından Ürdün ordusu da yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Cumartesi akşamı Suriye sınırına bitişik Vadi Akraba bölgesinde havada patlayan bir roketin parçaları can ve mal kaybına yol açmadan aynı bölgeye düştü." ifadesi kullanıldı.

Olayın ayrıntılarının ortaya çıkarılması için incelemelerin sürdüğü belirtilen açıklamada, silahlı kuvvetlerin bölgedeki duruma ilişkin gelişmeleri izlediği kaydedildi.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İran'da onlarca öğrenci zehirlendi
İran'da onlarca öğrenci zehirlendi
MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih
MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih
Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?
Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?
2023 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları
2023 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.