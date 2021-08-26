Ürdün medyası, hükümetin kabul etmesi beklenen yeni medya düzenlemesine tepki gösterdi

Medya mensupları başkent Amman'daki Gazeteciler Sendikası'nda düzenledikleri toplantıda, önerilen düzenlemelerin derhal geri çekilmesini ve kendilerine savaş açmakla suçladıkları Enformasyon Kurumu Müdürü Tarık Ebu er-Rağıb'ın görevden alınmasını talep etti.
Özel bir kurum olan Gazetecileri Koruma Merkezi, önerilen değişikliklerle ilgili yasal bir inceleme yayınlayarak, bunun anayasa ve kanunlara aykırı olduğunu belirtti.
Merkezin yayınladığı incelemede, internet üzerinden yayınlanacak radyo ve televizyon programları için önceden ruhsat alınmasının zorunlu hale getirilmesinin tehlikeli bir gelişme olduğu, ülkeyi internet özgürlüğüne saygı duyan ülkeler listesinin son sıralarına çekeceği ve değişikliğin uygulanmasının imkansız olduğu ifade edildi.
İncelemede, konuyla ilgili sunulan öneri metninin, internet üzerinden yapılan tüm canlı yayınları ve sosyal medya ağlarındaki farklı uygulamaları kapsayacak şekilde hazırlandığı aktarıldı.
Hiciv yazarı gazeteci Ahmed Hasan ez-Zubi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, değişiklik yapmaya çalışanların hükümetin performansının gözetlenmesini istemediklerini, basın ve sosyal medya özgürlüğünü kısıtlamak istediklerini söyledi.
Jo24 web sitesi yayıncısı Basil el-Akkur da Gazeteciler Sendikası'nda düzenlenen toplantıya 100'e yakın yayıncı ve internet sitesi genel yayın yönetmeninin katıldığını ve tutumlarının değişmediğini dile getirdi.
Hükümete bağlı olan Enformasyon Kurumu, yapılması planlanan düzenlemelerle ilgili teklifi hükümete sundu ancak hükümet bunu henüz onaylamadı. Düzenlemenin, diğer yasa tekliflerinin aksine parlamentoda görüşülmesine gerek duyulmazken, bakanlar kurulunda kabul edilmesi yeterli.
Yeni düzenlemeyle, internet sitelerinin ruhsat vergisinin 50 dinardan (yaklaşık 70 dolar) 500 dinara yükseltilmesi (yaklaşık 704 dolar), radyo ve televizyon programlarının internet üzerinden yayınlanması ruhsatı için 2 bin 500 dinar (yaklaşık 3 bin 500 dolar) vergi alınması ve yayınevlerine vergi uygulanması öngörülüyor.
Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) 2021'de yayınladığı son sıralamaya göre, Ürdün, basın özgürlüğü alanında 180 ülke arasında 129'uncu sırada yer alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!