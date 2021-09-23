Ürdün Kralı'ndan Filistin-İsrail meselesi için iki devletli çözüme destek ve Lübnan'a yardım çağrısı

AA

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na video konferans yöntemiyle katılan 2. Abdullah, Filistin-İsrail meselesinde, taraflar ve tüm dünya için gerçek anlamda bir güvenliğin ancak iki devletli çözüme dayalı barışla sağlanabileceğini belirtti.

Kral Abdullah, bunun da İsrail'le barış ve güven içinde yaşayabilecek bağımsız bir Filistin devletinin kurulması sonucunu doğuracağını kaydetti.

Ürdün Kralı, ülkesinin Kudüs'ün tarihi ve yasal statüsünü, Müslüman ve Hristiyan mukaddesatını koruma çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

- Lübnan'a uluslararası yardım çağrısı

Konuşmasında ayrıca Lübnan'a uluslararası yardım sunulması gerektiğini vurgulayan 2. Abdullah, "Lübnan, kritik insani ve ekonomik durumla karşı karşıya. Lübnan halkının tam desteğimize ihtiyacı var." dedi.

Ürdün Kralı, bu çağrısının herkesin katıldığı, gayet iyi planlanmış ve titizlikle uygulanan uluslararası bir yanıt gerektirdiğini ifade etti.

Kral 2. Abdullah ayrıca milyonlarca mültecinin ve onlara ev sahipliği yapanların bakım ve gözetiminin uluslararası bir sorumluluk olduğuna dikkati çekti.

Ürdün Kralı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Dünya Gıda Programı gibi mültecilere ve ev sahibi ülkelere önem ve umut veren diğer örgütlere desteğin devam etmesi gerektiğini kaydetti.