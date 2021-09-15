Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Ürdün Kralı Abdullah, barış sürecini ABD'nin olumlu tutumları üzerine kurmanın önemli olduğunu söyledi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin ve İsrail arasındaki barış sürecini yeniden başlatmak için ABD'nin olumlu tutumları üzerine inşa etmenin ve uluslararası ilgiyi güçlendirmenin önemli olduğunu vurguladı.

15.09.2021 - 11:40 | Güncelleme: ABONE OL
Ürdün Kralı Abdullah, barış sürecini ABD'nin olumlu tutumları üzerine kurmanın önemli olduğunu söyledi
AA

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, New York'ta bazı uluslararası ve Amerikan Yahudi örgütlerinin temsilcilerini kabul etti.

Kral Abdullah, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yardımların yeniden başlatılması da dahil olmak üzere, ABD yönetiminin Filistin sorunuyla ilgili olumlu adımlarından övgüyle söz etti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Başkenti Doğu Kudüs olan 4 Haziran 1967 çizgisinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını garanti eden iki devletli çözümün alternatifinin olmadığını dile getirdi.

ABD'li ve uluslararası Yahudi kuruluşların bölgede adil ve kapsamlı barış için yürütülen çabaları desteklemesinin önemine işaret eden Kral Abdullah, İsrail'in, istikrarı bozacak tek taraflı uygulamalardan kaçınması gerektiğini belirtti.

Kral Abdullah, Kudüs'teki mevcut yasal ve tarihi statünün korunması gerektiğinin altını çizdi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Tam 500 yıllık! 'Kafası vücuduna göre çok uzun'
Tam 500 yıllık! 'Kafası vücuduna göre çok uzun'
Vefat eden eski sevgilisinin kardeşi evlendi
Vefat eden eski sevgilisinin kardeşi evlendi
Yeni imajına alışılamadı... 'Acil eskiye dön'
Yeni imajına alışılamadı... 'Acil eskiye dön'
42 yıllık esaretin kahreden görüntüsü
42 yıllık esaretin kahreden görüntüsü
İstanbul merkezli 3 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 3 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Japonya'da 100 yaş üstü nüfus 86 bini aştı
Japonya'da 100 yaş üstü nüfus 86 bini aştı
Meksika'da silahlı bir grup otele baskın yaparak 20 yabancıyı kaçırdı
Meksika'da silahlı bir grup otele baskın yaparak 20 yabancıyı kaçırdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.