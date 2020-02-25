Ürdün Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'dan gelen uçuşları durdurduklarını açıkladı.

Ürdün basınında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı Kovid-19'un görüldüğü İtalya'dan yapılacak tüm uçuşları durdurdu.

AA'nın haberine göre; Bakanlık, İtalya'dan gelen yabancıların ülkeye girişini yasaklarken, Ürdünlü yolcuların ise yüksek güvenlik önlemleri altında karantinaya alınacağını duyurdu.

Ürdün'de henüz koronavirüs vakasına rastlanmadı ancak muhtemel tehditlere karşı yoğun önlemler alınıyor.