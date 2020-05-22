Ürdün İsrail ile ilişkileri yeniden gözden geçirebilir

AA

Ürdün resmi ajansı Petra'ya verdiği mülakatta Rezzaz, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Filistin halkının haklarını koruyan Filistin sorununa adil bir çözüm olmaksızın barıştan söz edemeyeceklerine dair uluslararası topluma sürekli hatırlatmada bulunduğunu belirtti.

İsrail'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartları altında bu tehditleri yaptığına işaret eden Rezzaz, İsrail'in oldu bittiyle tek taraflı icraatlara girişerek, bu durumdan istifade niyetinde olduğunu vurguladı.

Rezzaz, "Kral'ın ifadeleriyle Ürdün'ün duruşu oldukça açıktır. Bunu kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Binaenaleyh, tüm boyutlarıyla İsrail ile olan ilişkilerimizi yeniden gözden geçirme fırsatımız olacak ancak biz olayların önüne geçip aceleci davranmayacağız." ifadesini kullandı.

Rezzaz, birleşik bir Arap duruşu oluşturulması ve yalnızca bölgede değil, tüm dünyada barışın korunması yönündeki görevini yerine getirecek bir uluslararası toplum ümidinde olduklarını kaydetti.

Kral Abdullah, geçen hafta Alman Der Spiegel dergisine verdiği röportajda, İsrail’in temmuzda Batı Şeria'yı ilhak etmesinin Ürdün Haşimi Krallığı ile büyük bir ihtilafa yol açacağını söylemişti.