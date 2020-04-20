Ürdün, güneydeki kentlerde sokağa çıkma yasağını hafifletme kararı aldı

AA

Ürdün hükümet sözcüsü Emced el-Adayile, Maliye Bakanı Muhammed el-Asas, Sanayi ve Ticaret Bakanı Tarık el-Hammuri ile Sağlık Bakanı Saad Cabir ortak basın toplantısı düzenledi.

Adayile basın toplantısında, Kovid-19 vakası görülmemesi nedeniyle güneydeki El-Kerak, Et-Tafile ve Maan kentlerindeki kısmi sokağa çıkma yasağının çarşamba gününden itibaren hafifletilmesine karar verildiğini söyledi.

Söz konusu kentlerde sokağa çıkma yasağında düzenlemeye gidileceğini belirten Adayile, güneydeki Akabe kentinde olduğu gibi bu kentlerde de yerel saatle 10.00 ile 18.00 arasında yaya olarak ya da araçla dışarı çıkılmasına ve çalışmaya izin verileceğini kaydetti.

Hükümet perşembe günü, daha önce 10.00-18.00 saatleri arasında sadece yaya olarak dışarı çıkılmasına izin verilen Akabe'deki yasağın pazar gününden itibaren hafifletilmesine karar vermişti.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Hammuri ise daha önce, salı gününden itibaren elektrik ve bilgisayar tamiri gibi 10 ticari sektörde yüzde 30'luk kapasiteyle çalışmaya izin verildiğini duyurmuştu.

Öte yandan Sağlık Bakanı Cabir, 4 kişinin daha enfekte olmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 417'ye yükseldiğini kaydetti.



,Laith Al-jnaidi