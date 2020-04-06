Ürdün Enformasyon Bakanı: "AA kendisini güçlü şekilde kanıtladı"

06 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bakan Adayile, AA'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebriklerini ileterek duygu ve düşüncelerini paylaştı.
Adayile, "AA, medya sahasında kendisini güçlü bir şekilde kanıtladı. AA'yı uzun zamandan beri takip ederim. Ayrıcalığını da beş yıl boyunca Ürdün'ün Ankara Büyükelçiliği görevimde ülkemle ilgili son derece güvenilir haberleri sayesinde hissettim." dedi.
AA'nın "profesyonel ve çekici bir tarza sahip" olmasından ötürü medya sahasında öncü haline geldiğini vurgulayan Adayile, gelecek yıllarda daha da gelişmesi için iyi dileklerde bulundu.
- AA, araştırmacılar için ilgi odağı haline geldi
"Medyanın doğruluk ve objektifliğe ihtiyaç duyduğu bir zamanda, Anadolu Ajansı, uluslararası gelişmeleri dünyaya doğru ve objektif şekilde duyurmasıyla araştırmacılar için geniş ilgi odağı haline geldi." ifadelerini kullanan Adayile, AA'nın kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü tebrik etti.
- PETRA Genel Müdürü Hicazin'den AA'ya tebrik
Ürdün resmi haber ajansı PETRA Genel Müdürü Fayik el-Hicazin de AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümünü tebrik etti.
Hicazin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "AA'nın gücü seçkin ve profesyonel kadrosundan geliyor" diyerek, kısa süre içerisinde bölgesel bir ajanstan global bir haber ajansı haline geldiğini söyledi.
Öte yandan Ürdün Gazeteciler Sendikası Başkanı Rakan es-Seayide de "AA, bölgedeki en önemli olayları objektif ve tarafsızlık ilkesiyle takip etmesiyle bölge meselelerine uluslararası basının ilgisini çekti." ifadelerine yer verdi.
AA'ya başarı temennilerinde bulunan Seayide son olarak da "AA, uluslararası en önemli ve doğru haberlerin temel kaynağıdır. Haberleri, uluslararası haber ajansları arasında net bir iz bırakmıştır." dedi.
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