Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e "ilhakın ilişkilerde vahim sonuçları olacağı" uyarısı

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Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Safedi'nin, "Filistinlilere Yardım İçin İrtibat Komitesi Bakanlar Toplantısı"na video konferans yoluyla katıldığı ifade edildi.

Safedi, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakının önlenmesinin barışın korunması anlamına geldiğini söyledi.

Kritik yol ayrımında olduklarını, ya çatışma ve kaosa düşüleceğini ya da uluslararası ve bölgesel bir zorunluluk olan barış sürecinin kurtarılacağını dile getiren Safedi, "Mesajımız açık olmalı. İsrail'in ilhak kararı cevapsız kalmayacak. İlhak kararının uygulanması halinde şiddetli bir çatışma başlayacak, iki devletli çözüm seçeneği imkansız hale gelecek ve kapsamlı barış fırsatları yerle bir edilecek. Bu kararın, Ürdün-İsrail ilişkileri ve bölgede barışı tesis etme çabaları üzerinde vahim sonuçları olacak." dedi.

Safedi, barışın Filistin'in üçte birini ilhak etmekle tesis edilemeyeceğini ve işgalin pençeleri altında ekonominin gelişmeyeceğini vurguladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, mayıs ayında Alman Der Spiegel dergisine verdiği röportajda, İsrail’in temmuzda Batı Şeria'yı ilhak etme planının, Ürdün Haşimi Krallığı ile büyük bir ihtilafa yol açacağını söylemişti.

Netanyahu, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhak" planında değişikliğe gitmeyeceklerini söylemişti.

-jnaidi,Muhammed Semiz