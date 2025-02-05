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        Haberler Dünya Ürdün'den Trump'a ret | Dış Haberler

        Ürdün'den Trump'ın Gazze planına ret

        Ürdün Kralı II. Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelilerin başka yere göç ettirilmesiyle ilgili planına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kral Abdullah, her türlü zorunlu göçe karşı olduklarını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 18:40 Güncelleme: 05.02.2025 - 18:40
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        Ürdün'den Trump'a ret
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        Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin halkının kendi topraklarında kalmaları gerekliliğine vurgu yaparak, Filistinlilerin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da göçe zorlanmasına yönelik her türlü girişimi reddettiğini söyledi.

        Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile başkent Amman'daki el-Huseyniyye Sarayı'nda bir araya geldi.

        Ürdün Kralı Abdullah, iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmanın gerekliliğine dikkati çekerek 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasının önemine değindi.

        "Ürdün, meşru haklarını elde etme konusunda tamamen Filistinli kardeşlerin yanında yer almaktadır." diyen 2. Abdullah, işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin Filistin topraklarını gasbetmesine son verilmesi gerektiğini söyledi.

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        Ürdün Kralı, Filistin topraklarının ilhakını kabul etmeyeceklerini ifade ederek, Gazze ve Batı Şeria'dan Filistinlilerin göçe zorlanmasına yönelik her türlü girişimi reddettiğini belirtti.

        Filistin halkının istikrarının kendi topraklarında olması gerektiğini kaydeden Abdullah, Ürdün'ün, bölgesel sorunlar karşısında kapsamlı sükunete ulaşılması için dost ve kardeş ülkelerle yakın işbirliği içinde çalıştığını aktardı.

        Kral 2. Abdullah, Gazze Şeridi'nde ateşkesin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, Gazze'ye insani yardımların artırılması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerekliliğini ifade etti.

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