Ürdün'den sel sonrası Türkiye ve diğer ülkelerle dayanışma mesajı

AA

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ürdün, bazı bölgelerde etkili olarak çok sayıda kişiyi mağdur eden yıkıcı sel nedeniyle Türkiye, Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg ile dayanışmasını ifade ediyor." denildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa temennisinde bulunuldu.

Rize'de şiddetli yağışa bağlı sel ve heyelanlar nedeniyle ölü sayısı 6'ya yükselirken, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

Almanya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'da da şiddetli yağışlar onlarca kişinin ölümüne ve bazılarının kaybına neden olurken, bu ülkelerin kimi bölgelerinde yüzlerce ev tahliye edildi.