AA

Ürdün'den Netanyahu'nun Kudüs'ün doğusuna 3 bin 500 konut inşa planına tepki

Ürdün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusuna Yahudi yerleşimciler için 3 bin 500 konut inşa edilmesi talimatı vermesine tepki gösterdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararın, uluslararası hukuk, insancıl hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarının apaçık ihlali olduğunu belirtti.

Kararı, "iki devletli çözüm fırsatını ortadan kaldıran çok tehlikeli ve tek taraflı atılmış bir adım" olarak nitelendiren Safedi, uluslararası topluma bu planın uygulanmaması için harekete geçme çağrısı yaptı.

Eymen es-Safedi, İsrail hükümetini de işgalci bir güç olarak üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirme ve Yahudi yerleşim birimlerini genişletme işini son vermeye çağırdı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, dün Başbakan Netanyahu'nun E1 bölgesinde 3 bin 500 konutun inşa edilmesi için talimat verdiğini duyurmuştu.

- İsrail'in E1 projesi

Doğu Kudüs kırsalında yer alan Han el-Ahmer başta olmak üzere Ebu Nuvvar, El-Mintar ve Vadi Cimmel, bedevi toplulukları, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.

Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden alınmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

"E1" bölgesi, yaklaşık 50 bin Yahudi yerleşimcinin yaşadığı Maale Adumim yerleşim birimini de kapsıyor.