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Haberler Dünya

Ürdün'den Lübnan'a Suriye üzerinden elektrik sağlanacak

Ürdün Enerji Bakanlığı, Suriye üzerinden Lübnan'a elektrik tedariki için üç ülkenin anlaştığını duyurdu.

06.10.2021 - 16:49 | Güncelleme: ABONE OL
Ürdün'den Lübnan'a Suriye üzerinden elektrik sağlanacak
AA

Ürdün Enerji Bakanı Hale Zevati, Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad ve Suriye rejiminin Elektrik Bakanı Gassan ez-Zamil, Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geldi.

Ürdün Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Ürdün ile Suriye arasındaki elektrik bağlantı hattının yeniden aktif hale getirilmesi için bir çalışma planı ortaya konuldu.

Ürdünlü Bakan Zevati, "Amman toplantısının amacı, Lübnanlıların enerji ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamalarına yardımcı olmak için Ürdün, Suriye ve Lübnan'daki elektrik ara bağlantı hatlarını yeniden faaliyete geçirmek." ifadelerini kullandı.

Zamil ise rejimin, Suriye şebekesini kullanarak Lübnan'a Ürdün üzerinden elektrik verilmesi için gerekli adımları atma konusunda istekli olduğunu söyledi.

Lübnan Enerji Bakanı Feyyad da üç bakanın teknik sorunların çözümü için bir yol haritası üzerinde anlaştıklarını, sonraki adımda anlaşmalar için Dünya Bankası aracılığıyla finansman sağlamaya odaklanılacağını belirtti.

Ürdün ve Suriye arasında 2001'den bu yana 400 kilovoltluk bir elektrik hattı bulunuyor. Ancak bağlantı hattı teknik nedenlerden dolayı 2012'nin ortalarından beri hizmet dışı.

Suriye ve Lübnan arasında ise 400, 230 ve 66 kilovoltluk çeşitli enerji hatları bulunuyor.

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