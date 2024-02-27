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        Haberler Dünya Ürdün'den Gazze'ye paraşütle insani yardım

        Ürdün'den Gazze'ye paraşütle insani yardım

        Ürdün, Gazze'ye havadan yardım indirdiğini duyurdu. Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, "Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze halkı için insani yardım içeren 4 indirme gerçekleştirdi" ifadesi kullanıldı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.02.2024 - 16:57 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:57
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        Ürdün'den Gazze'ye paraşütle yardım
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        Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, "Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze halkı için insani yardım içeren 4 indirme gerçekleştirdi" ifadesi kullanıldı.

        Yardımların C130 nakliye uçakları ile paraşütlerle indirildiği işaret edilen açıklamada, 4 uçaktan birinin Fransa Silahlı Kuvvetleri'ne ait olduğu kaydedildi. Basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Ürdün'ün havadan 4 uçakla indirdiği yardımların denize düştüğü görüldü.

        Uçaklardan paraşütle indirilen yardımların denize düşmesi nedeniyle Gazze'nin güneyinde binlerce Filistinli sahillere akın etti. Bazı Filistinliler ufak balıkçı tekneleriyle bazıları ise yüzerek yardımlara ulaşmaya çalıştı.

        İsrail ordusunun 143 gündür saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor.

        Başta Birleşmiş Milletler'e (BM) ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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