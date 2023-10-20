Ürdün'den Gazze açıklaması

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Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi "Halkımız soruyor, Ukraynalıları gıda ve ilaçtan mahrum bırakmak savaş suçu oluyor da Gazzeliler mahrum bırakılınca neden savaş suçu olmuyor?" ifadelerini kullandı.

Ürdünlü bakan dün de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile başkent Amman'da ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Ürdün'ün önceliğinin Gazze Şeridi'ndeki savaşın derhal durması ve bölgeye yardım ulaştırılması olduğunu belirten Safedi, Gazze için yardım malzemeleri taşıyan yeni bir uçağın yarın Mısır'a hareket edeceğini kaydetmişti.

Safedi, "Maalesef (Gazze'de) işler sakinleşecek gibi görünmüyor, bu da bizi daha fazla çalışmaya sevk ediyor" diye konuşmuştu.

Ortak değerler ve uluslararası hukuka uygun olarak her iki taraftaki sivillerin korunması gerektiğini kaydeden Safedi, "Filistinliler güvenliğe kavuşamadıkça İsrailliler de güvenliğe kavuşamaz" demişti.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.