Ürdün'den 7 bin 250 Suriyeli ülkesine döndü

Ürdün evlet televizyonu El-Memleke'ye yaptığı açıklamada Ferraye, 8 Aralık'tan bugüne kadar Cabir-Nasib Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçen Suriyelilerin sayısının 7 bin 250 olduğunu ifade etti.

Ferraye, ülkelerine geri dönenlerin çoğunluğunun mülteci olarak sınıflandırılmadığını söyledi.

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