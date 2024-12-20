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        Haberler Dünya Ortadoğu Ürdün'den 7 bin 250 Suriyeli ülkesine döndü | Dış Haberler

        Ürdün'den 7 bin 250 Suriyeli ülkesine döndü

        Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Ferraye, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesiden bu yana 7 bin 250 Suriyelinin ülkesine döndüğünü, söz konusu kişilerin çoğunun mülteci olmadığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 04:28 Güncelleme: 20.12.2024 - 04:32
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        Ürdün'den 7 bin 250 Suriyeli ülkesine döndü
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        Ürdün evlet televizyonu El-Memleke'ye yaptığı açıklamada Ferraye, 8 Aralık'tan bugüne kadar Cabir-Nasib Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçen Suriyelilerin sayısının 7 bin 250 olduğunu ifade etti.

        Ferraye, ülkelerine geri dönenlerin çoğunluğunun mülteci olarak sınıflandırılmadığını söyledi.

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