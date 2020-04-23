Ürdün'deki Türk vatandaşları THY uçağıyla Samsun'a getirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Ürdün'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı.Bu kapsamda, Türk Hava Yolları'na ait uçak ile 166 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi.Samsun Çarşamba Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, AFAD ve UMKE ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.Vatandaşlar, işlemlerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlara yerleştirilecek.

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