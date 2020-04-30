Ürdün'deki Suriyeliler, koronavirüs nedeniyle ramazanı daha zorlu geçiriyor

30 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ürdün'ün kuzeyindeki Er-Ramsa ve El-Mefrak kentlerinde yaşayan Suriyeli mültecilerin mevcut sıkıntıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ramazan ayında daha da arttı.
Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Neva bölgesinden 7 yıl önce Ürdün'e gelen mültecilerden 50 yaşlarındaki Nehle el-Cehmani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye'de başımıza gelenler yetmiyormuş gibi şimdi de koronavirüsle mücadele ediyoruz. Allah yardımcımız olsun." dedi.
Eşini Suriye'deki savaşta kaybederek 4 çocuğuyla baş başa kalan 34 yaşındaki Şifa Ebazeyd de Ramsa'da dul kadınlar için tahsis edilen yerde kalıyor. Çocuklarının en büyüğü 12 yaşında olan Ebazeyd, "İltica, bizim için zor bir kelime. Bir de çocuklarına koronavirüs bulaşmasından korkan, yardımların yokluğunda geçimini sağlamaya çalışan dul bir kadın olarak halimi düşünün." diye konuştu.
- Psikolojik ve ekonomik baskılar
Ebazeyd'in kaldığı binada ikamet eden Suriyeli mültecilerden 38 yaşındaki Hitam el-Mehamid de mülteci kadınlar olarak üstlerinde büyük psikolojik ve ekonomik baskı olduğunu, koronavirüsün de bunu artırdığını ifade etti.
Mehamid, "Biz Suriyeli mülteciler genelde yardımlarla geçiniyoruz. Ancak koronavirüs nedeniyle yardımlar durdu." değerlendirmesini yaptı.
- Yardım bekliyorlar
Ürdün'ün kuzeydoğusundaki El-Mefrak kentinde Suriyeli mültecilerin barındığı Zateri Kampı, dünyanın en büyük mülteci kamplarından biri.
Suriye'de iç savaşın patlak verdiği 2011'den bu yana güvenli bir yer bulabilmek için evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce Suriyeli mülteci, Zateri Kampı'nda zorluklarla hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.
Bunlardan Muhammed Sadeddin, eşi ve 5 kızıyla birlikte Mefrak kentindeki mahallelerden birinde yaşıyor ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için yardımseverlerin desteğini bekliyor.
Sadeddin, "Bu krizde (Kovid-19) geçim kaynaklarımız ve yaşam koşullarımız daraldı. Ne ev sahibi kiracıya tahammül ediyor, ne de işveren işçinin yükünü çekiyor." tespitini yaptı.
Sadeddin'in eşi Hatice de durumlarının Kovid-19'la daha da kötüleştiğini bildirdi.
- Büyük borçlar
Annesi, eşi ve 6 çocuğuyla birlikte yaşayan 46 yaşındaki Abdusselam es-Seyyad da Birleşmiş Milletler'den her ay gıda kuponu ve mali yardım aldığını söyledi.
Durumunun başkalarına göre iyi olmasına rağmen Kovid-19'dan sonra kötüleştiğini kaydeden Seyyad, "Koronavirüs korkusuyla dışarıya çıkamamamız bizi çok etkiledi. İşe gidemiyoruz ve üzerimizde büyük borç birikti." diye konuştu.
,Laith Al-jnaidi
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