Ürdün'deki İslami Çalışma Cephesi'nden İsrail-BAE anlaşmasına tepki:

AA

İÇCP tarafından yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin attığı adıma tepki gösterildi ve anlaşmanın "Filistin meselesine hançer vurma ve Siyonist düşmanla her türlü normalleşmeye karşı çıkan halklara ihanet etme anlamına geldiği" belirtildi.

BAE'nin söz konusu anlaşmaya gerekçe olarak, başta İsrail'in ilhak planının ertelenmesini göstermesinin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail'i ilhak planını uygulamaktan geri adım atmaya iten neden Filistin ve Ürdün'ün bu plan karşısında aldıkları tavırdır. Oysa ki Arap rejimlerinin bir kısmı, İsrail'e Filistin meselesini tasfiye planlarını uygulaması konusunda yeşil ışık yakmıştır." ifadesine yer verildi.

BAE'nin attığı adımın "Arap halklarının tarihindeki kara bir gün" olarak nitelendirildiği açıklamada, bu anlaşmanın BAE halkının Filistin meselesine destek veren tavrını da temsil etmediği dile getirildi.

BAE'nin İsrail ile yıllarca gizlice yürüttüğü normalleşme çalışmalarının bir sonucu olan bu adımdan geri adım atılmasını isteyen İÇCP, bu anlaşmanın, İsrail'e Filistin meselesini tasfiye etme konusunda yeşil ışık yaktığı uyarısında bulundu.

- BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump dün, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İyi muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, “Bu tarihi bir gün” değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

,Laith Al-jnaidi