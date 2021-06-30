Ürdün'de darbe girişimi davası: Bazı prensler mahkemeye çağrıldı

AA

Ürdün devlet televizyonunun haberine göre, tutuklu yargılanan tanıklardan eski Kraliyet Divanı Başkanı Basim Avadallah'ın avukatı Muhammed el-Afif, davanın 4'üncü duruşmasından sonra yaptığı açıklamada, savunma heyetinin, tanıklık için eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, Ali bin Hüseyin ve Haşim bin Hüseyin'in de aralarında bulunduğu prenslerin isimlerini içeren bilgileri mahkemeye sunduğunu belirtti.

Afif, mahkemenin savunma heyetinin talebini kabul veya reddetme kararını yarın yapılacak duruşmada vereceğini ifade etti.

21 Haziran'da görülmeye başlanan davanın duruşmaları devlet gizliliği gereği basına kapalı yapılıyor.

Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı, 22 Nisan'da eski veliaht Prens Hamza'nın da adının karıştığı darbe girişimiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 18 kişiden 16'sının serbest bırakılmasına karar vermişti.

Hazırlanan iddianamede, tutuklulukları devam eden Avadallah ile Şerif Hasan'a, "ülkedeki mevcut siyasi rejime karşı kışkırtma" ve "toplumun güvenliğini tehlikeye düşüren ve fitneye neden olan fiillerde bulunma" suçlamaları yöneltilmişti.

Şerif Hasan'la ilgili iddianameye ayrıca uyuşturucu madde kullanma suçu da eklenmişti.

NE OLMUŞTU?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin, "Kral 2. Abdullah'a karşı komplo kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün hükümeti, 16 kişinin gözaltına alındığını duyururken, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti, Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma sonucunda Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, 5 Nisan'da Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da 7 Nisan'da ulusa sesleniş için yazılı bir açıklama yayımlamış, Prens Hamza'nın ailesi ile sarayında bulunduğunu ve son günlerde yaşanan "fitnenin son bulduğunu" ifade etmişti.

Ürdün resmi televizyonu 12 Nisan'da Prens Hamza meselesinin Kraliyet ailesi geleneği çerçevesinde çözüme kavuşturulacağını, eski Veliaht Prens'in hukuki işlemlerden muaf tutularak yargı önüne çıkmayacağını duyurmuştu.