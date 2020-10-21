Ürdün'de yeni hükümetin halkın güvenini geri kazanma sınavı

AA

Ürdünlü uzmanlar ve siyasiler yeni hükümetin beklentileri karşılayıp karşılayamayacağına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu. Uzmanların çoğu çözüm bekleyen dosyaların fazlalığı nedeniyle hükümetin çok büyük bir sorumluluk altına girdiğini belirtti.

Ürdün Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde Prof. Dr. Bedr el-Madi, "Ürdün'de yeni hükümet uluslararası, bölgesel ve ulusal anlamda ekonomi, sağlık ve siyasi açıdan zor şartlar altında göreve başladı." dedi.

Kabinede toplumun saygı ve takdirini kazanmış, özel veya kamu sektöründe tecrübe sahibi kişilere yer verildiğini aktaran Madi, "Hükümetin görevi kolay değil, bunun başında da Ürdün halkıyla karşılıklı güvene dayalı bir ilişki tesis etmek için temelleri sağlam bir şekilde yeniden yapılandırması geliyor." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınının Ürdün hükümetinin aldığı kararlarda bir baskı oluşturucağına işaret eden Madi, hükümetin, halkın sağlığını koruma konusundaki zorunluluk ile ithalat, ihracat, turizm, yatırım gibi ekonomik konular arasındaki dengeyi koruması gerektiğini belirtti.

- Hükümet akademisyenlerden destek almalı

Eski Yermük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmed el-Acluni sorunlara uygun çözüm önerileri bulmak ve bilimsel tecrübelerden yararlanmak için hükümet ile akademisyenler arasında etkili bir iş birliği anlayışının önemli olduğuna vurgu yaptı.

Birçok akademisyenin çeşitli ülkelerde bilimsel tecrübeler yaşadığını, hükümetin planlarını en iyi şekilde gerçekleştirmek için akademisyenlerin görüşlerinden ve yol gösterme çabalarından istifade etmesi gerektiğini kaydeden Acluni, bunun ulusal kalkınma sağlamada başarılı sonuçlara ulaşma şansını artıracağını söyledi.

- Parlamentoda başarı

Parlamento ile ilgili işleri takip eden Rased Merkezi Müdürü Amir beni Amir ise gelecek parlamento seçimlerindeki başarı ve şeffaflık noktasındaki başarısının, Hasavne hükümeti için ayırt edici bir özellik olacağını ifade etti.

Beni Amir, "Daha önceki seçimlerin birçoğu şüpheliydi. Dolayısıyla hükümetten bu konudaki problemleri gidermesi, eşitlik, adalet ve şeffaflığı sağlamadaki ciddiyetini sokağa kanıtlaması bekleniyor." diye konuştu.

Beni Amir, seçim hazırlıkları sırasında ve seçim gününde vatandaşların sağlığını korumak için gerekli tüm önlemlerin de alınması gerektiğine dikkati çekti.

- Yöntem değişikliği

Hükümet politikalarına muhalefetiyle tanınan eski milletvekili Sadah el-Habaşine, yeni hükümetin daha öncekinin izlediği vergi sistemini değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Habaşine, "Ben başbakanın şahsiyeti ve kim olduğuyla ilgilenmiyorum. Bizi ilgilendiren, izlediği yol ve vatandaşa dönecek olan yararın boyutudur." dedi.

Basın çalışanı Husam Garayine ise "Ne bu hükümet ne de bu şekilde oluşturulmuş herhangi bir hükümet, partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla daha fazla mesai yapmadan ve gerçek bir ortaklık sağlamadan sokağın güvenini tam olarak geri kazanamaz." diye konuştu.

Garayine ayrıca "Ürdün toplumunda hükümetlere karşı güven eksikliğinin, halkın siyasi veya ekonomik karar alma süreçlerine ortak edilmediği hissettiği, çeyrek yüzyıldan daha uzun süredir devam eden uygulamaların bir sonucu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 3 Eylül'de istifa eden Başbakan Ömer er-Rezzaz'ın yerine siyasi danışmanı Beşir Hani el-Hasavne'ye 7 Eylül'de yeni hükümeti kurma görevini vermişti. Hasavne'nin de aralarında bulunduğu 32 bakandan oluşan yeni kabine 12 Ekim'de Kral 2. Abdullah önünde yemin ederek, görevlerine başlamıştı

Kral Abdullah, 27 Eylül'de yayımladığı kararnamelerle Temsilciler Meclisi ve Senatoyu feshetmişti.

Ürdün Anayasası'nın 74. maddesinin ikinci fıkrasına göre, Kral'ın yayımladığı bu kararnamenin akabinde hükümetin bir hafta içinde görevi bırakması gerekiyordu. Başbakan Rezzaz da buna uyarak 3 Ekim'de hükümetin istifasını sunmuştu.

Ülkede 10 Kasım'da milletvekili genel seçimlerinin yapılması planlanıyor.