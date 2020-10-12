Ürdün'de yeni hükümet yemin ederek göreve başladı

AA

Kabinede Savunma Bakanlığı görevini de yürütecek olan Başbakan Hasavne'nin de aralarında bulunduğu 32 bakandan oluşan yeni kabine Kral 2. Abdullah önünde yemin etti.

Yeni kabinede Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi ve Maliye Bakanı Muhammed el-Asas başta olmak üzere 8 bakanın istifa eden Ömer er-Rezzan hükümetinden olduğu belirtildi.

Safadi ve Asas'ın yanı sıra Rezzaz hükümetinden eğitim, adalet, enerji, vakıflar, kültür ve siyasi işler bakanları da yeni hükümette yerlerini korudu.

Hasavne, selefi Rezzaz döneminde 2'den 1'e düşürülen başbakan yardımcısı sayısını yeniden artırarak 3'e çıkardı. Yeni hükümette başbakan yardımcılığı görevini, Yerel Yönetim Bakanı Tevfik Kırışan, Dışişleri Bakanı Safadi, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ümeyye Tukan yürütecek.

Yeni hükümette, Başbakan Hasavne'nin yanı sıra 18'i eski, 13'ü yeni 32 bakan bulunuyor.

Yeni kabine, Sanayi Bakanı Meha el-Ali, Enerji Bakanı Hale Zevati ve Kurumsal Performans Geliştirme Bakanı Rabia el-Acerame olmak üzere 3 kadın bakanla sınırlı kaldı.

Kral 2. Abdullah döneminin 13'üncü başbakanı olan Hasavne, Rezzaz'dan önceki Hani el-Mulki hükümetinde de Devlet Bakanlığı yapmıştı.

- Rezzaz hükümetinin istifası

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 3 Eylül'de istifa eden Başbakan Ömer er-Rezzaz'ın yerine siyasi danışmanı Beşir Hani el-Hasavne'ye 7 Eylül'de yeni hükümeti kurma görevini vermişti.

Kral Abdullah, 27 Eylül'de yayımladığı kararnamelerle Temsilciler Meclisi ve Senatoyu feshetmişti.

Ürdün Anayasası'nın 74. maddesinin ikinci fıkrasına göre, Kral'ın yayımladığı bu kararnamenin akabinde hükümetin bir hafta içinde görevi bırakması gerekiyordu. Başbakan Rezzaz da buna uyarak 3 Ekim'de hükümetin istifasını sunmuştu.

Ülkede 10 Kasım'da milletvekili genel seçimlerinin yapılması planlanıyor.