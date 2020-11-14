Ürdün'de seçim sonrası yaşanan ihlaller yeni milletvekillerini koltuklarından edebilir

AA

Ürdün Üniversitesinden Anayasa Profesörü Leys Nasravin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milletvekillerine 1 yıldan fazla hapis cezası verilmesi durumunda bunun meclisteki sandalyelerini kaybetmelerine neden olacağını söyledi.

Nasravin, Anayasa'da milletvekilliği için belirlenen şartlar arasında, "siyasi olmayan suçlardan 1 yıldan uzun süre hapse mahkum edilmemiş olmanın" bulunduğuna işaret etti.

- 31 milletvekili adayı gözaltına alınmıştı

Ürdün'de genel seçimlerin ardından ortaya çıkan taşkınlık manzaraları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ihlali nedeniyle önceki gün 31 milletvekili adayı gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların seçimleri kazananlardan olup olmadığı konusunda ise açıklama yapılmamıştı.

Ülkede 10 Kasım'da yapılan Temsilciler Meclisi seçimlerinin sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla sokağa çıkma yasağı delinmiş, protestolar düzenlenmiş ve kargaşa çıkarılmıştı.

Seçimleri kazanmanın sevincini ifade etmek isteyenler, otomatik silahlarla havaya ateş açmıştı.

Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, milletvekili seçimlerinin ardından yaşanan ihlaller nedeniyle 12 Kasım'da İçişleri Bakanı Tevfik el-Helaleme'nin istifa ettiğini duyurmuştu.