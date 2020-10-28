Ürdün'de seçim kampanyası sürecinde sokaklar adayların fotoğraf sergisine döndü

Ülkede Bağımsız Seçim Komisyonunun açıkladığı takvime göre 10 Kasım'da gerçekleştirilecek genel seçim için kampanya çalışmalarına 6 Ekim'de başlandı. Kampanyalar, seçimlerin gerçekleştirilmesinden 24 saat önce 9 Kasım'da son bulacak.
Ülkenin kuzeyindeki İrbid kenti sokaklarındaki seçim afişlerinde, ekonomik koşulları iyileştirme, gençleri ve kadınları güçlendirme ve işsizliğe çözüm bulma gibi çoğu seçmenin sempatisini çekebilecek vaatler öne çıkıyor.
AA muhabirine seçim kampanyalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar ve gözlemciler, kadınlara ve gençlere yönelik basmakalıp ifadeler kullanıldığını, bunların da slogan olmaktan öteye geçemeyecek vaatlerden ibaret olduğunu belirtiyor.
-"Vaatler slogan olmaktan öteye gidemiyor"
Seçim İzleme Programı Müdürü Amr el-Nevayse, "Seçim kampanyalarında verilen vaatlerin birçoğu, gerçekçi değil ve birer slogan olmaktan öteye gidemiyor." dedi.
Uygulanabilir ekonomik reform planları ve gerçekçi programlar olmadan ülkenin borçlanmasını sona erdirme vaatlerinde bulunulmasını eleştiren Nevayse, "Ülkenin seçmenlerin duygularına hitap eden vaatlere değil, sorunlara çözüm getirebilecek program ve planlara ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.
- "Sokaklar adayların fotoğraf sergisine döndü"
Seçimleri İzleme Projesinin Genel Koordinatörü Ahmed el-Acarma, "Ürdün sokakları genel olarak programsız vaatler veren adayların poster ve afişleri için bir sergi haline geldi." diye konuştu.
Bir gecede sokaklarda adayların fikir ve programları yerine fotoğraflarını sergileme yarışı başladığına dikkati çeken Acarma, "Fotoğrafların yanına eklenen sloganların çoğu gerçekten çok uzak, uygulanma imkanı yok ve vatandaşların ihtiyaçlarıyla uyuşmuyor." ifadelerini kullandı.
- Seçim kampanyalarında kısıtlama yok
Bağımsız Seçim Kurumu Sözcüsü Cihad el-Momeni, kurumun kanunlara aykırı bir olay yaşanmaması için seçim kampanyalarının içeriğini takip ettiğini söyledi.
Yasalara, değerlere, geleneklere ve İslam dininin öğretileriyle çelişmedikçe, seçim kampanyası afişlerine hangi ifadelerin yazılabileceğine dair herhangi bir kısıtlama olmadığını ifade eden Momeni, adayların seçi kampanyalarında devlete özel slogan ve fotoğrafların yanı sıra hükümet tesisleri, eğitim kurumları ve ibadethaneleri de seçim propogandası için kullanamayacağını vurguladı.
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