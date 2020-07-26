Ürdün'de Öğretmenler Sendikası Yönetim Kurulu üyelerine gözaltı

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Amman Başsavcısı Hasan Abdellat, Yönetim Kurulu üyelerinin avukatları huzurunda ve yasal usuller çerçevesinde sorgulandığını bildirdi.

Abdellat, sorgunun ardından 13 üye hakkında birer hafta gözaltı kararı alındığını, şüphelilere yöneltilen mali suçlarla ilgili soruşturmanın devam edeceğini belirtti.

Daha önce de sendika çalışmalarının durdurulması ve sendika merkezinin iki yıl süreyle kapatılması kararlaştırılmıştı.

Yönetim Kurulu üyeleri, mali suçlar, konseyin provokasyon içerikli kararları ve sendika başkan yardımcısının sosyal medyada paylaştığı görüntü nedeniyle yargılanıyor.

Ürdünlü öğretmenler, çarşamba günü hükümetle Öğretmenler Sendikası arasında Ekim 2019'da imzalanan anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesi talebiyle gösteri düzenlemişti.

- Ne olmuştu?

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle 5 Eylül 2019'da gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri, öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Öğretmenler, 8 Eylül'de zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.

Ürdün tarihinin en uzun öğretmenler grevi, hükümetin özrü ve zam kararı alınmasının ardından 6 Ekim'de sona erdirilmişti.

Ürdün'de hükümet, nisan ayı ortalarında Kovid-19 salgınına karşı mücadele nedeniyle 1 Mayıs'tan itibaren maaş zammı ödemelerinin durdurulmasını kararlaştırmıştı.

2011'de kurulan Ürdün Öğretmenler Sendikasının 140 bin üyesi bulunuyor.

,Laith Al-jnaidi