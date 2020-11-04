Ürdün'de Kovid-19 salgınında günlük en yüksek ölü sayısı kaydedildi

AA

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte virüs nedeniyle 62 kişinin yaşamını yitirdiği böylece toplam can kaybının 1029'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 4 bin 658 kişinin daha virüse yakalandığı, toplam vaka sayısının ise 91 bin 234'e ulaştığı aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, hastalıktan iyileşenlerin sayısının da 8 bin 769 olduğu kaydedildi.