Ürdün'de İsrail protestosu

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İsrail'in Gazze'deki hastaneyi vurmasının ardından çıkan protestolar sürüyor.

AFP'nin aktardığına göre, yüzlerce protestocu Amman'daki İsrail Büyükelçiliği'ne saldırmaya çalıştı.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde protestocuların binanın çevresini sardığı ve alevlerin olduğu görülüyor.

🇯🇴🇵🇸🇮🇱 The Israeli embassy in Jordan is on fire following Israel’s bombing of a hospital in Gaza which resulted in over 500 casualties. pic.twitter.com/HWjNwSFTmt — Censored Men (@CensoredMen) October 17, 2023

Ürdün Haber Ajansı, elçiliğe girmeye çalışan bir grubun çabalarının başarısız olduğunu ve uzaklaştırıldığını söyledi.

Öte yandan Ramallah'ta da protestolar sürerken, polisin eylemcileri uzaklaştırmak için göz yaşartıcı gaz sıktığı belirtildi.

GAZZE'DE HASTANEYE SALDIRI

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamıştı. Saldırı sonucu ölenlerin sayısı 500'e yükseldiği bildirilmişti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Dünyadan da saldırıya peş peşe kınama gelirken İsrail, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde "gerçekleşen patlamaya teröristlerin (İslami Cihad) attığı roketlerin sebep olduğunu" iddia etmişti.