Ürdün, Bahreyn ve Mısır'da Kovid-19'la mücadelede yeni önlemler alınıyor

15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ürdün, Bahreyn ve Mısır'da bazı yeni tedbirler alındı.
Ürdün Vakıflar Bakanı Muhammed el-Halayile, düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 tedbirleri kapsamında ramazan ayındaki uygulamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Halayile, "Vakit namazları evlerimizde kıldık. Teravih namazlarını da mescitlerde değil evlerimizde kılacağız." dedi.
Hükümet, bir ay önce salgınla mücadele kapsamında cami ile kiliselerde toplu ibadetlere ara verilmesi yönünde karar almıştı.
Ürdün makamlarından yapılan son açıklamaya göre, ülkede 7 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti ve 391 kişide virüs tespit edildi.
- Bahreyn
Bahreyn'de askeri bir hastanenin otoparkı, salgına yakalanan hastalar için tıbbi bakım ünitesine dönüştürüldü.
Başkent Manama'nın güneyindeki askeri hastaneye ait sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, 7 günlük çalışmanın ardından hastanenin otoparkının, tıbbi bakım ünitesine dönüştürüldüğü aktarıldı.
Açıklamada, sağlık ünitesinin, en iyi ekipmanlarla donatıldığı ve 130 yatak kapasitesine sahip olduğu belirtildi.
Bahreyn Sağlık Bakanlığı, gün içerisinde yaptığı açıklamada, ülkede salgın nedeniyle 7'nci ölüm vakasının gerçekleştiğini duyurmuştu.
- Mısır
Mısır Sağlık Bakanlığı, virüsün nasıl önleneceği konusunda farkındalık amacıyla cep telefonlarında elektronik bir uygulama başlattı.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, uygulamanın, salgına yakalandığı tespit edilenlerin olduğu bölgeye yaklaşıldığında uyarı gönderdiği belirtildi.
Bakanlık, son açıklamasında salgın nedeniyle ülkedeki toplam can kaybının 164'e, enfekte olanların sayısının da 2 bin 190'a ulaştığını ifade etmişti.
,Laith Al-jnaidi
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