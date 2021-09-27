BİRLİKTELİK KISA SÜRDÜ



Öte yandan Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun şubat ayında Instagram canlı yayınlarında başlayan samimiyeti, kısa süre sonra beraberliğe dönüşmüştü. Tüzünataç ile Kaygılaroğlu, birkaç hafta sonra da Arnavutköy'deki bir balıkçıda aşklarını ilan etmişti. Ancak ikilinin aşkı uzun sürmemişti.