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Uraz Kaygılaroğlu ile Ceren Kaçıkoç aşk mı yaşıyor? İlk fotoğraf geldi! - Magazin haberleri

Uraz Kaygılaroğlu ile Ceren Kaçıkoç aşk mı yaşıyor?

Meslektaşları Berrak Tüzünataç ve Gülcan Arslan ile kısa süreli birliktelik yaşayan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun gönlünü, Ceren Kaçıkoç'a kaptırdığı konuşuluyor. İkiliden Kaçıkoç, Kaygılaroğlu ile çekilen fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı

27.09.2021 - 15:19 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Berrak Tüzünataç ile birlikteliğini noktaladıktan sonra Gülcan Arslan ile kısa süreli ilişki yaşayan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

  • 'Erşan Kuneri' adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Kaygılaroğlu'nun bu kez sosyal medya yöneticisi Ceren Kaçıkoç'a kaptırdığı konuşuluyor.

  • ASANSÖR POZU

    İkiliden Kaçıkoç, geçtiğimiz gün Instagram hesabından ünlü oyuncu ile asansörde çekilen fotoğrafını, "Şu an saç rengimiz tam tersi." notuyla yayınladı.

  • BİRLİKTELİK KISA SÜRDÜ

    Öte yandan Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun şubat ayında Instagram canlı yayınlarında başlayan samimiyeti, kısa süre sonra beraberliğe dönüşmüştü. Tüzünataç ile Kaygılaroğlu, birkaç hafta sonra da Arnavutköy'deki bir balıkçıda aşklarını ilan etmişti. Ancak ikilinin aşkı uzun sürmemişti.

  • FİKİR UYUŞMAZLIĞI AŞKI BİTİRDİ!

    İkilinin cephesinden sık sık fikir uyuşmazlığı nedeniyle kavga ettikleri ve Kaygılaroğlu'nun ayrılmak istediği iddiaları gündeme gelmişti.

    Berrak Tüzünataç, ayrılık sonrası soluğu Bodrum’da bir detoks merkezinde almış ve aralarında Alican Yücesoy ve Ece Sükan’ın da olduğu arkadaş grubuyla tatil yapmaya başlamıştı.

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